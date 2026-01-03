Інтерфакс-Україна
Події
14:28 03.01.2026

Радники з нацбезпеки поінформують лідерів щодо останніх опрацювань у документах перед засіданням Коаліції охочих - Кислиця

1 хв читати
Радники з нацбезпеки поінформують лідерів щодо останніх опрацювань у документах перед засіданням Коаліції охочих - Кислиця

Радники з питань національної безпеки, що перебувають у Києві, поінформують лідерів щодо останніх опрацювань у документах стосовно мирного процесу перед засіданням "Коаліції охочих" у Парижі 6 січня, заявив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

"Дивіться, перша сесія була присвячена тому, щоб за відносно короткий час за участі всіх, хто був готовий приїхати в Київ, пройтися через всі документи. Це не була переговорна сесія на експертному рівні. Це була сесія, де найближчі до своїх лідерів радники з питань національної безпеки оцінили пророблену роботу, висловили свої загальні позиціі", - сказав він за підсумками зустрічі з радниками з питань національної безпеки європейських країн у Києві у суботу.

Кислиця наголосив, що у питанні переговорів щодо миру "дуже динамічний графік", і вже 6 січня у Парижі має відбутися зустріч лідерів Коаліції охочих.

Отже, як пояснили у МЗС, отриманий сьогодні радниками обсяг інформації, має на меті проінформувати лідерів. "(…) з тим, щоб протягом 48 годин вони зустрілися в Парижі і дали, як я сподіваюся, політичне схвалення головним ключовим елементам тих документів, які ми сьогодні представили", - зазначив він.

Кислиця додав, що для деяких країн сьогодні була в цілому перша можливість "побачити повний текст".

Теги: #коаліція_охочих #нацбезпека #радники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:24 03.01.2026
Кислиця: Зібрали у Києві 18 учасників з іноземного боку, "пройшлися" по ключових документах на першій сесії

Кислиця: Зібрали у Києві 18 учасників з іноземного боку, "пройшлися" по ключових документах на першій сесії

13:55 03.01.2026
У Києві розпочалося засідання радників з нацбезпеки Коаліції охочих

У Києві розпочалося засідання радників з нацбезпеки Коаліції охочих

11:18 03.01.2026
До Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн - Умєров

До Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн - Умєров

18:04 02.01.2026
Президент Фінляндії візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі 6 січня

Президент Фінляндії візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі 6 січня

20:39 31.12.2025
На зустрічі радників 3 січня очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради – Умєров

На зустрічі радників 3 січня очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради – Умєров

17:54 30.12.2025
Зеленський анонсував ще одну зустріч радників з нацбезпеки 7 січня, після зустрічі лідерів

Зеленський анонсував ще одну зустріч радників з нацбезпеки 7 січня, після зустрічі лідерів

17:07 30.12.2025
Зеленський: зустріч радників з нацбезпеки Коаліції охочих планується 3 січня в Україні, лідери можуть зустрітися 6 січня у Франції

Зеленський: зустріч радників з нацбезпеки Коаліції охочих планується 3 січня в Україні, лідери можуть зустрітися 6 січня у Франції

12:02 29.12.2025
Гарантії безпеки від країн Коаліції охочих мають бути підтримані парламентами цих країн – Зеленський

Гарантії безпеки від країн Коаліції охочих мають бути підтримані парламентами цих країн – Зеленський

11:01 29.12.2025
Зеленський анонсував зустріч лідерів країн Коаліції охочих після зустрічі в Україні на рівні радників у січні

Зеленський анонсував зустріч лідерів країн Коаліції охочих після зустрічі в Україні на рівні радників у січні

18:48 24.12.2025
ДТЕК ініціює створення Коаліції охочих швидко відбудувати енергетику України – СЕО

ДТЕК ініціює створення Коаліції охочих швидко відбудувати енергетику України – СЕО

ВАЖЛИВЕ

Шмигаля пропонуватимуть призначити на посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики – Зеленський

Начальник Генштабу: Україна і США погодили "військовий документ" з чотирьох розділів

Зеленський і Стармер обговорили підготовку до зустрічі лідерів Коаліції охочих

У Києві розпочалося засідання радників з нацбезпеки Коаліції охочих

ППО знищила 80 із 95 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на восьми локаціях - Повітряні сили ЗСУ

ОСТАННЄ

Режим Мадуро порушив право народу на вільне життя, без диктатури – глава МЗС України

Генпрокурор США заявила про пред'явлення звинувачень в організації наркотрафіку і тероризмі Мадуро та його дружині

Шмигаля пропонуватимуть призначити на посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики – Зеленський

Зміна очільника ГУР не порушить стабільності роботи відомства - секретар комітету Ради з нацбезпеки

Наземні роботизовані комплекси та підземні стабілізаційні пункти стануть основою системи евакуації поранених в умовах 20-кілометрових кіл-зон - Сирський

Начальник Генштабу: Україна і США погодили "військовий документ" з чотирьох розділів

Ворог вдень вдарив ракетою по Золотоніщині, травмовано 5 людей – влада

Зеленський і Стармер обговорили підготовку до зустрічі лідерів Коаліції охочих

Мадуро судитимуть у США

Каллас про події у Венесуелі: Ми закликаємо до стриманості

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА