Радники з нацбезпеки поінформують лідерів щодо останніх опрацювань у документах перед засіданням Коаліції охочих - Кислиця

Радники з питань національної безпеки, що перебувають у Києві, поінформують лідерів щодо останніх опрацювань у документах стосовно мирного процесу перед засіданням "Коаліції охочих" у Парижі 6 січня, заявив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

"Дивіться, перша сесія була присвячена тому, щоб за відносно короткий час за участі всіх, хто був готовий приїхати в Київ, пройтися через всі документи. Це не була переговорна сесія на експертному рівні. Це була сесія, де найближчі до своїх лідерів радники з питань національної безпеки оцінили пророблену роботу, висловили свої загальні позиціі", - сказав він за підсумками зустрічі з радниками з питань національної безпеки європейських країн у Києві у суботу.

Кислиця наголосив, що у питанні переговорів щодо миру "дуже динамічний графік", і вже 6 січня у Парижі має відбутися зустріч лідерів Коаліції охочих.

Отже, як пояснили у МЗС, отриманий сьогодні радниками обсяг інформації, має на меті проінформувати лідерів. "(…) з тим, щоб протягом 48 годин вони зустрілися в Парижі і дали, як я сподіваюся, політичне схвалення головним ключовим елементам тих документів, які ми сьогодні представили", - зазначив він.

Кислиця додав, що для деяких країн сьогодні була в цілому перша можливість "побачити повний текст".