У міністра ветеранів Калмикової один помічник, п’ять штатних радників і п’ять радників на громадських засадах

У міністра у справах ветеранів України Наталії Калмикової один помічник, п’ять штатних радників і п’ять радників на громадських засадах.

Згідно з відповіддю Мінветеранів на запит агентства "Інтерфакс-Україна", у Калмикової помічником працює Олена Пшенична (з 18 серпня 2025 року), яка здійснює організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення міністра.

Також у неї штатними радниками працюють: Вікторія Сісецька (з 18 липня 2025 року) - створення належних умов для його роботи та забезпечення зв’язків з державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, ЗМІ, офіційними представниками і посадовими особами іноземних держав та міжнародних організацій; Олексій Коваленко (з 18 липня 2025 року) - організаційне та інформаційне забезпечення зі стратегічних питань, взаємодія з центральними органами виконавчої влади; Геннадій Попенко (з 22 липня 2025 року) - налагодження партнерських відносин з представниками журналістського корпусу, участь в організації та проведенні заходів за участю міністра; Гліб Проненко (з 18 липня 2025 року) - організаційне та інформаційне забезпечення зі стратегічних питань, взаємодія з центральними органами виконавчої влади; Євген Бобленюк (з 18 липня 2025 року) - організаційне та інформаційне забезпечення зі стратегічних питань, взаємодія з центральними органами виконавчої влади.

Крім того, радниками на громадських засадах є: Андрій Шевченко (з 18 жовтня 2024 року), Сергій Дмитрієв (з 18 жовтня 2024 року), Олена Толкачова (8 листопада 2024 року), Максим Туркевич (14 серпня 2025 року) і Руслан Топчан (23 вересня 2025 року).

Зазначається, що радники на громадських засадах здійснюють внесення міністру пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямів діяльності у сфері забезпечення завдань, покладених на Мінветеранів; здійснення аналізу політичних, соціально- економічних та інших процесів, що відбуваються в державі та за кордоном, за результатами надання пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності Мінветеранів з урахуванням виявлених тенденцій; надання науково-методичної та консультативно-дорадчої допомоги міністру, здійснення аналізу законодавства, його вплив на стан політик, за які відповідає Мінветеранів, внесення пропозицій щодо їх удосконалення.

Як повідомлялося, у міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна 9 радників на громадських засадах і 9 радників патронатної служби; у міністра молоді та спорту Матвія Бідного 15 радників на громадських засадах.