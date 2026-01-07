Інтерфакс-Україна
Події
10:55 07.01.2026

В Улютіна 9 радників на громадських засадах і 9 радників патронатної служби

У міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна дев’ять радників на громадських засадах і дев’ять радників патронатної служби.

Згідно з відповіддю Мінсоцполітики на запит агентства "Інтерфакс-Україна", в Улютіна дев’ять радників на громадських засадах, серед яких: перший заступник голови at Рада волонтерів при Дніпропетровській ОВА Ілля Одинцов (з 18 вересня 2025 року), колишня радниця Улютіна в Міністерстві фінансів Аліна Черномаз (з 25 вересня 2025 року), колишня заступниця керівника Служби віце-прем’єр-міністра - міністра національної єдності Галина Лубкович (з 16 жовтня 2025 року), колишня директорка Департаменту податкового аудиту Державної податкової служби Крістіна Адамчук (з 14 листопада 2025 року), а також Катерина Чабан (з 1 жовтня 2025 року), Володимир Анфімов (з 16 жовтня 2025 року), Катерина Павлова (з 16 жовтня 2025 року), Роман Ранюк (з 17 листопада 2025 року) і Володимир Забур’янов (з 17 листопада 2025 року).

Крім того, радниками міністра патронатної служби є: Богдана Корнійчук – консультування з питань комунікації із засобами масової інформації (з 24 липня 2025 року), Олена Богачова – консультування з питань підвищення ефективності роботи міністерства (з 28 липня 2025 року), Тетяна Лінявська – консультування з питань комунікації із органами державної влади (з 1 серпня 2025 року), Тетяна Дзей – консультування з питань комунікації із органами державної влади (з 8 серпня 2025 року), Сергій Худіяш – консультування з питань міжнародної діяльності (з 10 вересня 2025 року), Валентина Лакосник – консультування з питань розвитку соціальних послуг (з 10 листопада 2025 року), Світлана Горячко – консультування з питань внутрішньо переміщених осіб (з 4 грудня 2025 року), Денис Кривенко – консультування з питань реабілітації осіб з інвалідністю (з 9 грудня 2025 року), Микола Шамбір – консультування з питань пенсійного забезпечення (з 29 липня 2025 року).

Як повідомлялося, 11 листопада Служба безпеки України та Національна поліція повідомили про підозру колишньому заступнику міністра соцполітики, який зараз є чинним радником діючого міністра. За даними джерела ряду медіа, йдеться саме про Миколу Шамбіра. 

За матеріалами справи, фігурант розтратив державні кошти на запровадженні електронних послуг для населення. Зокрема, йдеться про бюджетні збитки у понад 23 млн грн під час запуску єдиної інформаційно-аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення – E-Social.

На підставі зібраних доказів ексзаступнику міністра повідомлено про підозру ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Теги: #улютін #радники

