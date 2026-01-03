Інтерфакс-Україна
17:25 03.01.2026

Буданов і керівництво Ради беруть участь у консультаціях щодо військово-політичного блоку - Умєров

Фото: @umerov_rustem Telegram

У Києві у суботу в рамках зустрічі радників з нацбезпеки держав – партнерів України розпочався військово-політичний блок консультацій, написав секретар РНБО Рустем Умєров у телеграм.

Він зазначив, що зустріч проходить за участі "керівника Офісу президента, керівників розвідок та керівництва парламенту".

"Обговоримо з європейськими партнерами безпекову ситуацію, оцінки загроз і політичні умови, необхідні для подальших рішень. Синхронізуємо підходи між військовою, розвідувальною та політичною складовими", - повідомив Умєров.

Він зазначив, що це "закрита, предметна робота, яка напряму впливає на нашу позицію на наступних етапах".

Як повідомлялось, напередодні президент України Володимир Зеленський назначив керівником Офісу глави держави Кирила Буданова, який очолював Головне управління розвідки Міноборони України.

Теги: #умєров #буданов #нацбезпека #радники

