10:22 27.01.2026

Буданов у день пам’яті жертв Голокосту: Пасивна пам’ять не є запобіжником від нових геноцидів, доказ цього – агресія РФ проти України

Україна вшановує пам’ять жертв Голокосту і має визнати "гірку правду: пасивна пам’ять не стала запобіжником від нових геноцидів, доказ цього – російська агресія проти України", зазначає керівник Офісу президента Кирило Буданов.

"27 січня 1945 року воїни 1-го Українського фронту звільнили в’язнів Аушвіцу, відкривши світові правду про конвеєр смерті, що забрав життя 6 мільйонів євреїв, з яких півтора мільйона були нашими співвітчизниками. Сьогодні ми вшановуємо пам’ять жертв Голокосту, але водночас маємо визнати гірку правду: пасивна пам’ять не стала запобіжником від нових геноцидів. Доказ цього – російська агресія проти України", - написав Буданов у телеграм-каналі у вівторок.

Він наголосив, що "світ не має права бути засліпленим або заскоченим, запобігання новим трагедіям неможливе без рішучої готовності діяти на випередження та невідворотного покарання для воєнних злочинців". "Лише справедлива відплата за злочини може гарантувати, що гасло "Ніколи знову" нарешті стане реальністю", - зазначив Буданов.

