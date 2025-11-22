Інтерфакс-Україна
Події
16:42 22.11.2025

Українці вшановують пам’ять жертв голодоморів

1 хв читати
Українці вшановують пам’ять жертв голодоморів
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

В Україні у суботу, 22 листопада, проходить загальнонаціональна акція пам’ять жертв голодоморів.

"Зараз у наших домівках одна за одною запалюються свічки пам’яті за всіма невинними жертвами голодоморів. Це був системний удар по Українському народу – політика геноциду, яку сьогоднішня Росія успадкувала й зробила знов частиною своєї ідеології. Мільйони страшних смертей, і найбільше – у Голодомор 1932–33 років", - написав президент України Володимир Зеленський у телеграм.

"Сьогодні мільйони наших людей запалять свічки пам’яті, і це наше спільне вшанування жертв Голодомору. Але також це нагадування і для всіх нас, і для всіх у світі, що збереження памʼяті – це також дії на захист справедливості, на захист життя і щоб убивці не було жодної винагороди за знищення людей", - зазначив президент.

22 листопада Україна вшановує пам’ять мільйонів людей, вбитих Голодомором 1932-1933 років та штучними голодами 1921–1923, 1946–1947 років. У 2025 році День пам’яті жертв голодоморів традиційно припадає на четверту суботу листопада.

Теги: #голодомор #день_памяті #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:24 22.11.2025
Зеленський розповів лідерам країн Північної Європи та Балтії, прем’єр-міністру Польщі про роботу над планом закінчення війни

Зеленський розповів лідерам країн Північної Європи та Балтії, прем’єр-міністру Польщі про роботу над планом закінчення війни

15:24 22.11.2025
Більше 150 тис. росіян продовжують штурми на Покровському напрямку - Зеленський

Більше 150 тис. росіян продовжують штурми на Покровському напрямку - Зеленський

15:09 22.11.2025
Злочини проти людей і людяності не можуть мати винагороду й прощення - Зеленський

Злочини проти людей і людяності не можуть мати винагороду й прощення - Зеленський

15:05 22.11.2025
Представники України знають, як захищати національні інтереси і не допустити "третього вторгнення" РФ – Зеленський

Представники України знають, як захищати національні інтереси і не допустити "третього вторгнення" РФ – Зеленський

14:43 22.11.2025
Один з енергетичних пакетів від Нідерландів уже на шляху до України – розмова Зеленського з Схоофом

Один з енергетичних пакетів від Нідерландів уже на шляху до України – розмова Зеленського з Схоофом

14:11 22.11.2025
Делегацію для переговорного процесу з мирного плану США очолить Єрмак, у складі Умєров та Буданов - указ

Делегацію для переговорного процесу з мирного плану США очолить Єрмак, у складі Умєров та Буданов - указ

13:34 22.11.2025
Зеленський доручив Свириденко провести аудит оборонної сфери, АРМА та ФДМУ, доповідати – щотижнево

Зеленський доручив Свириденко провести аудит оборонної сфери, АРМА та ФДМУ, доповідати – щотижнево

12:53 22.11.2025
Зеленський у День пам'яті жертвам голодоморів: Ми захищали, захищаємо й будемо захищати Україну, в нашому домі Росія точно не буде господарем

Зеленський у День пам'яті жертвам голодоморів: Ми захищали, захищаємо й будемо захищати Україну, в нашому домі Росія точно не буде господарем

12:46 22.11.2025
Зеленський намагається до 27 листопада переписати мирний план США разом із лідерами Європи – ЗМІ

Зеленський намагається до 27 листопада переписати мирний план США разом із лідерами Європи – ЗМІ

07:05 22.11.2025
22 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

22 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

ВАЖЛИВЕ

Європейські лідери заявили про необхідність додаткової роботи над проєктом мирного плану із 28 пунктів

Більше 150 тис. росіян продовжують штурми на Покровському напрямку - Зеленський

Свириденко заявила про початок перезавантаження управління в оборонній сфері: старт аудитів, оновлення НР, перевірка АРМА і ФДМ

Злочини проти людей і людяності не можуть мати винагороду й прощення - Зеленський

Представники України знають, як захищати національні інтереси і не допустити "третього вторгнення" РФ – Зеленський

ОСТАННЄ

Трамп заявив, що його план щодо України та Росії не є остаточним і має на меті досягнення миру

У Тернополі завершено пошуково-рятувальні роботи

ОВА: На Дніпропетровщині від обстрілів загинула жінка, п’ятеро людей поранено

У ПАР проходить саміт G20

"Укренерго" у неділю обмежуватиме споживання у більшості регіонів обсягом від 1-2,5 черг

Грем заявив про необхідність вирішення питання викрадених українських дітей у мирному плані щодо України

Росіяни вбили 5 полонених військовослужбовців ЗСУ – Офіс генпрокурора

Двоє загиблих і п’ятеро поранених в результаті російських обстрілів на Херсонщині – прокуратура

На Покровському напрямку росіяни зазнають найбільших втрат і змушені задіяти оперативний резерв – УВ "Схід"

У Тернополі число жертв ракетної атаки росіян зросло до 33 людей - ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА