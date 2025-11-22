Українці вшановують пам’ять жертв голодоморів

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

В Україні у суботу, 22 листопада, проходить загальнонаціональна акція пам’ять жертв голодоморів.

"Зараз у наших домівках одна за одною запалюються свічки пам’яті за всіма невинними жертвами голодоморів. Це був системний удар по Українському народу – політика геноциду, яку сьогоднішня Росія успадкувала й зробила знов частиною своєї ідеології. Мільйони страшних смертей, і найбільше – у Голодомор 1932–33 років", - написав президент України Володимир Зеленський у телеграм.

"Сьогодні мільйони наших людей запалять свічки пам’яті, і це наше спільне вшанування жертв Голодомору. Але також це нагадування і для всіх нас, і для всіх у світі, що збереження памʼяті – це також дії на захист справедливості, на захист життя і щоб убивці не було жодної винагороди за знищення людей", - зазначив президент.

22 листопада Україна вшановує пам’ять мільйонів людей, вбитих Голодомором 1932-1933 років та штучними голодами 1921–1923, 1946–1947 років. У 2025 році День пам’яті жертв голодоморів традиційно припадає на четверту суботу листопада.