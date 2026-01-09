Інтерфакс-Україна
Події
18:49 09.01.2026

До складу Ставки верховного головнокомандувача введено Боєва, Буданова та Іващенка

1 хв читати
До складу Ставки верховного головнокомандувача введено Боєва, Буданова та Іващенка

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення у персональний склад Ставки верховного головнокомандувача заступника міністра оборони України Сергія Боєва, керівника Офісу президента України Кирила Буданова, а також начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України; Олега Іващенка.

Відповідний документ №39/2026 оприлюднено на сайті Офісу президента України у п'ятницю.

Згідно з цим же документом, зі складу Ставки виведено Сергія Дейнеку, звільненого з посади голови Державної прикордонної служби України 4 січня 2026 р.

Теги: #указ #зеленський

