Зеленський: найближчим часом будуть представлені керівники чотирьох областей

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав укази щодо призначення керівників Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Дніпропетровської областей.

"Сьогодні вже підготовлені документи щодо нових очільників чотирьох областей. Я підписав ці укази. Найближчим часом керівники будуть представлені: Полтавщина, Чернівецька область, Вінницька та Дніпровщина", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

За його словами, сьогодні також погодили кандидатуру на посаду очільника Тернопільської області.

"І загалом кадрові рішення продовжимо", - додав Зеленський.