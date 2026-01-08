Інтерфакс-Україна
19:34 08.01.2026

Зеленський: найближчим часом будуть представлені керівники чотирьох областей

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав укази щодо призначення керівників Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Дніпропетровської областей.

"Сьогодні вже підготовлені документи щодо нових очільників чотирьох областей. Я підписав ці укази. Найближчим часом керівники будуть представлені: Полтавщина, Чернівецька область, Вінницька та Дніпровщина", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

За його словами, сьогодні також погодили кандидатуру на посаду очільника Тернопільської області.

"І загалом кадрові рішення продовжимо", - додав Зеленський.

 

Теги: #регіони #зеленський #керівництво

