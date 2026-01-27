Норвегія готова приєднатись до підготовки кроків для відновлення України - Зеленський

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере.

"Були пакети енергетичної підтримки від Норвегії, і це дійсно відчутно. Важливо, що Норвегія готова приєднатись до підготовки кроків для відновлення і післявоєнного економічного розвитку України. Будемо й надалі розвивати спільні можливості в розбудові сучасних оборонних спроможностей", - написав Зеленський у телеграм-каналі за результатами розмови.

Також президент поінформував Йонаса Гар Стере про тристоронній формат зустрічей в ОАЕ, і про підготовку до наступних зустрічей.

"Наша команда працює максимально конструктивно, змістовно. На жаль, російські удари по українській енергетиці та інфраструктурі не припиняються, і це, звісно, підважує дипломатичні зусилля", - зауважив глава держави.