Російськи заяви про взяття Куп'янська-Вузлового не відповідають дійсності – Угруповання об'єднаних сил

Заяви російського військового командування про взяття Куп'янська-Вузлового не відповідають дійсності, повідомила пресслужба Угруповання об'єднаних сил.

"Куп'янськ-Вузловий не тільки не перебуває під контролем загарбників, а навіть не дотичний безпосередній лінії зіткнення. Угруповання об'єднаних сил не припиняє дивуватися здатності російських генералів не лише перебільшувати свої здобутки, а й вигадувати їх з нуля", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

В командуванні також нагадали, що згідно з нормами міжнародного гуманітарного права в українському полоні можна отримати кваліфіковану допомогу лікарів-спеціалістів, зокрема й наркологів.