Інтерфакс-Україна
Події
10:28 07.11.2025

Росіяни зосереджують зусилля на спробах розширити вклинення у Вовчанську – Угруповання об’єднаних сил

1 хв читати
Росіяни зосереджують зусилля на спробах розширити вклинення у Вовчанську – Угруповання об’єднаних сил
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Станом на 8:00 п’ятниці, 7 листопада, в зоні відповідальності Угруповання об’єднаних сил на південно-слобожанському та великобурлуцькому напрямках відбулося 12 атак противника, повідомляє пресслужба угруповання в телеграм-каналі.

Ворог атакував в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Дворічанського. Основні зусилля ворога зосереджені на спробах розширити вклинення у південно-західній частині міста Вовчанськ. Тривають важкі бої.

На Куп’янському напрямку загарбники 12 разів атакували позиції українських військ. Українські оборонці відбивали штурмові дії противника у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Глушківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Борівська Андріївка, Греківка, Зарічне, Новоселівка та у бік населених пунктів Коровин Яр й Дружелюбівка.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 169 боєзіткнень.

Противник вчора завдав 1 ракетного та 62 авіаційних ударів, застосував шість ракет, скинув 144 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4916 обстрілів, зокрема 134 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5525 дронів-камікадзе.

Теги: #фронт #ситуація #угруповання_обʼєднаних_сил

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:48 07.11.2025
Понад 160 бойових зіткнень за добу на фронті, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

Понад 160 бойових зіткнень за добу на фронті, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

21:05 05.11.2025
Зеленський: Продовжуємо знищення окупанта у Покровську

Зеленський: Продовжуємо знищення окупанта у Покровську

01:50 05.11.2025
Сили оборони відбили атаки росіян ще на 12 напрямках, 144 боєзіткнень за добу - Генштаб

Сили оборони відбили атаки росіян ще на 12 напрямках, 144 боєзіткнень за добу - Генштаб

00:18 05.11.2025
Ворог втратив 107 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Ворог втратив 107 осіб на покровському напрямку - Генштаб

20:48 04.11.2025
Жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації - Генштаб

Жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації - Генштаб

20:41 04.11.2025
Ситуація на покровському напрямку лишається критичною, ворог продовжує накопичення в місті – DeepState

Ситуація на покровському напрямку лишається критичною, ворог продовжує накопичення в місті – DeepState

20:02 04.11.2025
Силам оборони вдається знищувати окупантів, які намагаються пробратись в Малу Токмачку під Оріховом – DeepState

Силам оборони вдається знищувати окупантів, які намагаються пробратись в Малу Токмачку під Оріховом – DeepState

03:35 04.11.2025
Ворог втратив 57 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Ворог втратив 57 осіб на покровському напрямку - Генштаб

19:27 03.11.2025
Ворог застосовує 50% КАБів від усіх на покровському напрямку – Зеленський

Ворог застосовує 50% КАБів від усіх на покровському напрямку – Зеленський

00:57 02.11.2025
Понад 131 бойове зіткнення за добу на фронті – Генштаб

Понад 131 бойове зіткнення за добу на фронті – Генштаб

ВАЖЛИВЕ

ППО знищила за ніч 94 ворожі БПЛА

Україна буде масштабувати всю технологічну основу, яка допомагає у евакуації поранених воїнів

Зеленський анонсував у листопаді важливу угоду для військових спроможностей

Качка розраховує на узгодження позицій з партнерами щодо репараційного кредиту до 19 грудня

"Укренерго" у п’ятницю обмежуватиме електрику населенню з 8:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину довше

ОСТАННЄ

ЄС активізує переговори з Бельгією щодо надання Україні кредиту в розмірі EUR140 млрд – ЗМІ

Україна веде переговори зі США щодо купівлі ракет - посол

ППО знищила за ніч 94 ворожі БПЛА

ССО показали, як випалюють нафтобази ворога у тимчасово окупованому Криму

Ворог атакував Херсонщину, десять людей постраждали, з них одна дитина

РФ продовжує обстріли Нікопольщини, є поранений

Ворог укотре атакував енергоінфраструктуру Одещини

Нічні атаки ворожих БпЛА спровокували масштабні пожежі в Чугуєві

Трамп назвав розмову з Нетаньягу та Токаєвим важливим кроком для зміцнення глобальних зв’язків

США вдарили по судну наркотерористів в Карибському морі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА