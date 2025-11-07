Росіяни зосереджують зусилля на спробах розширити вклинення у Вовчанську – Угруповання об’єднаних сил

Станом на 8:00 п’ятниці, 7 листопада, в зоні відповідальності Угруповання об’єднаних сил на південно-слобожанському та великобурлуцькому напрямках відбулося 12 атак противника, повідомляє пресслужба угруповання в телеграм-каналі.

Ворог атакував в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Дворічанського. Основні зусилля ворога зосереджені на спробах розширити вклинення у південно-західній частині міста Вовчанськ. Тривають важкі бої.

На Куп’янському напрямку загарбники 12 разів атакували позиції українських військ. Українські оборонці відбивали штурмові дії противника у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Глушківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Борівська Андріївка, Греківка, Зарічне, Новоселівка та у бік населених пунктів Коровин Яр й Дружелюбівка.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 169 боєзіткнень.

Противник вчора завдав 1 ракетного та 62 авіаційних ударів, застосував шість ракет, скинув 144 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4916 обстрілів, зокрема 134 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5525 дронів-камікадзе.