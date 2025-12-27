Інтерфакс-Україна
Події
02:11 27.12.2025

Сили оборони з початку доби відбили більше 200 ворожі атаки ще на 11 напрямках - Генштаб

З початку доби на фронті відбулося більше 200 бойових зіткнень ще на 11 напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 237 бойових зіткнень. Загарбники завдали одного ракетного та 56 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 147 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2 275 дронів-камікадзе та здійснили 2 382 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках з початку доби українські військові відбили три штурмові дії окупантів. Також ворог завдав двох авіаударів, застосувавши чотири керовані авіабомби, здійснив 86 обстрілів, з яких один з реактивної системи залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанських Хуторів, Приліпки, Стариці та у бік населених пунктів Вільча та Ізбицьке.

На куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили 11 штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції українських оборонців у районах Піщаного, Кругляківки та у бік Петропавлівського, Новоплатонівки й Куп’янська, два боєзіткнення тривають дотепер.

На лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 31 раз атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Нововодяне, Новоєгорівка, Новоселівка, Копанки, Колодязі, Середнє, Рідкодуб, Карпівка, Зарічне та у бік населених пунктів Лиман й Дробишеве. Наразі українські захисники відбивають атаки противника у двох локаціях.

На слов’янському напрямку ворог вісім разів намагався прорватися в районах Сіверська та Дронівки.

На краматорському напрямку українські військові відбили три атаки у районі Міньківки та у бік Віролюбівки.

На костянтинівському напрямку росіяни 21 раз атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 13 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Товсте, Січневе, Вербове, Вишневе, Вороне та Рибне, ще три боєзіткнення залишаються незавершені

На гуляйпільському напрямку українські оборонці зупинили 21 спробу ворога просунутись уперед в районах Варварівки, Солодкого та Гуляйполя.

На оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили шість ворожих атак – загарбник проявляв активність у районах населених пунктів Малі Щербаки, Степногірськ, Степове та Мала Токмачка, ще два боєзіткнення досі тривають.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid033asMELPjQbgap2gW4KCQ5wiu33wf4G1qCc8b6MvwKCUTCVSiwrVHUcqezhfxzasil

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

Ворог за добу втратив 100 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Генштаб ЗСУ: Уражено низку військових складів та "спецназ" окупантів на ТОТ Донецької області

У Гуляйполі було достатньо бійців, щоб захистити КСП - командир 1 ОШП Філатов

Окупанти втратили впродовж доби 840 військовослужбовців - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 115 ворожих атак - Генштаб

Військовий про ситуацію у Куп'янську: росіяни в місті є, але в дуже малій кількості, повного контролю не мають

Сили оборони контролюють північну частину Покровська, в центрі блокується просування противника – УВ "Схід"

Сили оборони відбили з початку доби майже 200 ворожі атаки ще на 10 напрямках - Генштаб

Ворог за добу втратив 174 особи на покровському напрямку - Генштаб

Ворог окупував Званівку та просунувся у кількох населених пунктах на Слов'янському напрямку - DeepState

