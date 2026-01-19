Мінветеранів: 50 тис. ветеранів уже подали заявки на компенсацію автоцивілки

50 тис. ветеранів та ветеранок уже подали заявки на компенсацію обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) в "Дії", повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"Від старту програми на державну компенсацію вартості обов’язкового страхування подалися 50 тисяч ветеранів і ветеранів по всій країні та отримали відшкодування на понад 80 млн. гривень. Компенсації за поданими заявками продовжують нараховуватися", - йдеться у повідомленні міністерства.

У відомстві нагадали, що податися на компенсацію можна навіть після завершення дії договору - це стосується й полісів, укладених у січні–лютому 2025 року.

"Подати заявку за такими договорами можна буде протягом трьох місяців після запуску системи. Наразі її ще доопрацьовують, але зовсім скоро подання заяв стане доступним, і ви зможете отримати компенсацію без зайвих клопотів", - додали в міністерстві.

Як повідомлялося, механізм державної компенсації вартості обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВ) для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни запрацював з 22 грудня 2025 року у застосунку "Дія".

Програма дій уряду передбачає, що Кабінет міністрів запустить комплексну програму "Авто-для-Захисника", яка передбачає державне фінансування переобладнання транспортних засобів під потреби осіб з інвалідністю внаслідок війни, та відшкодування витрат страхувальників - учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни - за оплату послуг з укладення внутрішніх договорів ОСЦПВ власників наземних транспортних засобів. Очікується, що до 31 грудня 2026 року 400 ветеранів користуються послугою переобладнання транспортного засобу та отримають ОСЦПВ на загальну суму 500 млн грн.