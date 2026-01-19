Затримано чоловіка, який шантажував українську співачку Олену Тополю

Фото: https://www.facebook.com/frankivskpolice/posts/

Правоохоронці затримали чоловіка, що шантажував українську співачку та вимагав кошти за нерозповсюдження конфіденційної інформації, повідомила пресслужба Національної поліції.

"Ідеться про 23-річного мешканця Києва. Він мав у своєму розпорядженні інформацію, що може скомпрометувати особу. Аби ця інформація не потрапила в публічну площину, вимагав гроші. Його затримали оперативники ДСР Нацполіціі та слідчі поліції Київської області. Потерпіла звернулася із заявою до поліції", - зазначено в повідомленні пресслужби у телеграм-каналі у понеділок.

При цьому ім'я співачки правоохоронцями не розголошується.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна" з власних джерел, мова йде про співачку Олену Тополю, яка виступає під псевдонімом Alyosha.

На своїй сторінці у Facebook вона повідомила, що зловмисник почав розповсюджувати її інтимні фотографії після кількаденного шантажу.

"Мої інтимні відео, уже поширюються в мережі. Я не збираюся ховатися чи соромитися - сором мають відчувати виключно ті, хто це зробив і хто продовжує поширювати. 10 січня я отримала погрози шантажу за відео інтимного характеру, вимагання грошей, спроби маніпуляцій та навіть вимоги компромату на близьких. Нібито з жовтня 25-го року у мене щось там було. Всі докази у мене є, що це брехня. Я відразу звернулася до правоохоронних органів із заявою про кримінальне правопорушення. Докази є, процес іде", - написала співачка.

Вона закликала представників медіа та блогерів, хто отримає доступ до цих матеріалів, не поширювати їх і не робіти скріншоти. "Кожне поширення - це нова жертва, нова шкода, новий злочин. Це порушує закон про захист персональних даних, про недоторканність приватного життя та статтю за це. Я не мовчу, бо в сучасному світі не може бути місця шантажу… Нехай мій не простий досвід, буде приклад - для всіх, хто проходить через подібне: не терпіть, не пробуйте домовитись, не платіть, не приховуйте, фіксуйте, заявляйте, говоріть", - додала Тополя.

За даними поліції, нині вимагача затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції оголосили йому про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Продовжуються заходи для встановлення осіб, які також можуть бути причетні до цього злочину. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання - 12 років позбавлення волі.