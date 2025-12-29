Нацполіція повідомляє про викриття міжнародної мережі з легалізації коштів на понад EUR1,6 млн

Фото: https://npu.gov.ua

Українські та латвійські поліцейські припинили діяльність міжнародної мережі фінансових шахраїв, що завдали збитків на EUR1,6 млн, повідомляє Національна поліція України.

"Учасники злочинної мережі завдали фінансових збитків іноземній платіжній установі. Для прикриття незаконних операцій зловмисники використовували сотні "грошових мулів" у різних країнах, зокрема в державах Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у понеділок.

Слідством встановлено, що злочинна група діяла за схемою "refund fraud" — незаконного отримання або вимагання повернення коштів на інтернет-торговельних платформах шляхом подання неправдивої інформації або зловживання процедурами повернення товарів і послуг. Надалі кошти маскувалися через структуровані фінансові операції, зокрема з використанням криптовалютних платформ, що ускладнювало їх відстеження.

Правоохоронці задокументували роль організаторів, вербувальників і координаторів фінансових потоків, а також участь осіб, які свідомо надавали свої рахунки для обігу злочинних коштів. У ході скоординованих слідчих дій у 2025 році правоохоронці двох країн встановили близько 300 осіб, залучених до протиправної діяльності, більшість із яких — молодь, завербована через соціальні мережі.

Під час проведення обшуків на території України вилучено комп’ютерну техніку, мобільні пристрої та носії інформації з даними про планування фінансових схем, розподіл ролей та зашифроване спілкування між учасниками злочинної мережі.

В Україні досудове розслідування здійснюється за фактами шахрайства та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, вчинених організованою групою у великих розмірах. Одночасно триває міжнародна правова взаємодія з латвійськими колегами для притягнення всіх причетних осіб до відповідальності відповідно до їхньої ролі в злочинній схемі.