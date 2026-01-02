Інтерфакс-Україна
Події
13:29 02.01.2026

У Києві пенсіонерка віддала понад 1 млн 400 тис. грн шахраям, які представилися працівниками СБУ

1 хв читати
В Києві шахраї видурили у пенсіонерки понад 1 млн 400 тис грн різною валютою під приводом нібито перевірки спецслужбою грошей на причетність до країни-агресора, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у шахрайстві 30-річному мешканцю столиці, який ошукав літню киянку, обіцяючи перевірити її заощадження", - йдеться в повідомленні прокуратури столиці в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією прокуратури, встановлено, що 74-річній жінці по телефону повідомили, що СБУ має перевірити її гроші на причетність до країни-агресора: для цього вона має надати на перевірку усі заощадження, а за кілька днів гроші їй повернуть.

"Вважаючи, що вона спілкується із працівниками спецслужб, пенсіонерка передала так званому "агенту" усі свої заощадження - понад $21 тис., близько 5 тис. євро та близько 285 тис. грн. Загалом це понад 1 млн 400 тис. грн", - наголошується в повідомленні.

Дії підозрюваного, якому пенсіонерка віддала гроші, кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України, а саме, як співучасть у шахрайстві, вчиненому в особливо великому розмірі.

Встановлюються інші особи, причетні до вчинення шахрайства.

Теги: #шахраї #києв #сбу #пенсіонерка

