У справі про шахрайські кол-центри повідомлено про нові підозри, зокрема щодо вимагання 1,2 млн грн із застосуванням насильства

У справі про шахрайські кол-центри у Дніпропетровській області повідомлено про нові підозри та задокументовано вимагання на понад 1,2 млн грн із застосуванням насильства, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Офіс генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами створення та керівництва злочинною організацією, участі в ній, а також вимагання (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм-каналі у четвер.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили злочинну організацію, яка через мережу кол-центрів вимагала гроші у людей літнього віку під виглядом продажу "ліків" (БАДів). Наразі у цьому самому кримінальному провадженні задокументовано нові епізоди, проведено повторні обшуки та повідомлено про додаткові підозри.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, за даними слідства, жителі Дніпропетровщини організували на території кількох областей діяльність кол-лцентрів, які займалися вимаганням грошей у літніх людей. Учасники злочинної організації, серед яких були неповнолітні, упродовж 2023-2024 рр. надсилали їм під виглядом ліків посилки з біодобавками, які ті не замовляли. Після цього телефонували потерпілим і, представляючись працівниками органів державної влади, вимагали оплатити товар за завищеною в рази ціною.

У разі відмови отримувати посилки підозрювані, видаючи себе за працівників державної виконавчої служби або Пенсійного фонду, погрожували відкриттям виконавчого провадження, накладенням значних штрафів, конфіскацією майна чи блокуванням пенсійних карток - часто єдиного джерела доходу потерпілих. Під постійним психологічним тиском потерпілі змушені були перераховувати кошти. Переважна більшість потерпілих - люди літнього віку, у яких внаслідок системного психологічного тиску погіршився стан здоров’я.

Крім того, в ході слідства задокументовано факт вимагання передачі чужого майна потерпілого, до якого застосовано фізичне насильство, в результаті якого останній під примусом передав зловмисникам власні грошові кошти в сумі понад 1,2 млн грн.

За результатами проведення повторних обшуків на території Дніпропетровської та Запорізької областей виявлено та вилучено низку речових доказів, які вказують на причетність зазначених осіб до протиправної діяльності.

У межах цього самого кримінального провадження додатково повідомлено про підозру ще шести особам за фактами участі у злочинній організації та вимаганні (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України) та трьом особам за фактом вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 189 КК України).