Інтерфакс-Україна
Події
11:35 25.12.2025

У справі про шахрайські кол-центри повідомлено про нові підозри, зокрема щодо вимагання 1,2 млн грн із застосуванням насильства

2 хв читати
У справі про шахрайські кол-центри повідомлено про нові підозри, зокрема щодо вимагання 1,2 млн грн із застосуванням насильства

У справі про шахрайські кол-центри у Дніпропетровській області повідомлено про нові підозри та задокументовано вимагання на понад 1,2 млн грн із застосуванням насильства, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Офіс генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами створення та керівництва злочинною організацією, участі в ній, а також вимагання (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм-каналі у четвер.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили злочинну організацію, яка через мережу кол-центрів вимагала гроші у людей літнього віку під виглядом продажу "ліків" (БАДів). Наразі у цьому самому кримінальному провадженні задокументовано нові епізоди, проведено повторні обшуки та повідомлено про додаткові підозри.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, за даними слідства, жителі Дніпропетровщини організували на території кількох областей діяльність кол-лцентрів, які займалися вимаганням грошей у літніх людей. Учасники злочинної організації, серед яких були неповнолітні, упродовж 2023-2024 рр. надсилали їм під виглядом ліків посилки з біодобавками, які ті не замовляли. Після цього телефонували потерпілим і, представляючись працівниками органів державної влади, вимагали оплатити товар за завищеною в рази ціною.

У разі відмови отримувати посилки підозрювані, видаючи себе за працівників державної виконавчої служби або Пенсійного фонду, погрожували відкриттям виконавчого провадження, накладенням значних штрафів, конфіскацією майна чи блокуванням пенсійних карток - часто єдиного джерела доходу потерпілих. Під постійним психологічним тиском потерпілі змушені були перераховувати кошти. Переважна більшість потерпілих - люди літнього віку, у яких внаслідок системного психологічного тиску погіршився стан здоров’я.

Крім того, в ході слідства задокументовано факт вимагання передачі чужого майна потерпілого, до якого застосовано фізичне насильство, в результаті якого останній під примусом передав зловмисникам власні грошові кошти в сумі понад 1,2 млн грн.

За результатами проведення повторних обшуків на території Дніпропетровської та Запорізької областей виявлено та вилучено низку речових доказів, які вказують на причетність зазначених осіб до протиправної діяльності.

У межах цього самого кримінального провадження додатково повідомлено про підозру ще шести особам за фактами участі у злочинній організації та вимаганні (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України) та трьом особам за фактом вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 189 КК України).

Теги: #шахраї #дніпропетровська #кол_центр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:47 18.12.2025
Четверо постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА у Кривому Розі

Четверо постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА у Кривому Розі

23:43 17.12.2025
Ворожі шахеди вдарили по житловій забудові Кривого Рогу, є постраждалі

Ворожі шахеди вдарили по житловій забудові Кривого Рогу, є постраждалі

20:10 17.12.2025
У Синельниківському районі на Дніпропетровщині утворено 5 військових адміністрацій – указ

У Синельниківському районі на Дніпропетровщині утворено 5 військових адміністрацій – указ

08:51 15.12.2025
Через обстріл на Дніпропетровщині знеструмлено залізничну контактну мережу, поїзди затримуються - Укрзалізниця

Через обстріл на Дніпропетровщині знеструмлено залізничну контактну мережу, поїзди затримуються - Укрзалізниця

08:33 15.12.2025
Росіяни обстріляли громади Дніпропетровщини, п'ятеро постраждалих, пошкоджено інфраструктуру і транспортне підприємство

Росіяни обстріляли громади Дніпропетровщини, п'ятеро постраждалих, пошкоджено інфраструктуру і транспортне підприємство

08:21 13.12.2025
Росіяни обстріляли громади Дніпропетровщини, двоє постраждалих, пошкоджено інфраструктуру та ЛЕП

Росіяни обстріляли громади Дніпропетровщини, двоє постраждалих, пошкоджено інфраструктуру та ЛЕП

08:23 10.12.2025
Один загиблий і двоє постраждалих внаслідок атак ворожих безпілотників у Дніпропетровській області - ОВА

Один загиблий і двоє постраждалих внаслідок атак ворожих безпілотників у Дніпропетровській області - ОВА

08:13 09.12.2025
Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини, пошкоджена інфраструктура

Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини, пошкоджена інфраструктура

19:51 08.12.2025
Двоє цивільних постраждали на Нікопольщині через ворожі обстріли

Двоє цивільних постраждали на Нікопольщині через ворожі обстріли

08:08 08.12.2025
Одна людина загинула і п'ятеро поранені внаслідок ворожих атак у Дніпропетровській області - ОВА

Одна людина загинула і п'ятеро поранені внаслідок ворожих атак у Дніпропетровській області - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Атаки РФ у різдвяну ніч призвели до додаткових відключень е/е в кількох областях – Міненерго

ППО знешкодила 106 зі 131 БпЛА, зафіксовано влучання на 15 локаціях

Колектив агентства "Інтерфакс-Україна" вітає вас із Різдвом Христовим!

Ми просимо миру для України і боремось за це – Зеленський у Святвечір

Зеленський у Святвечір: Попри всі біди, які принесла Росія, вона не здатна окупувати наше українське серце

ОСТАННЄ

Фон дер Ляєн згадала Україну в різдвяному привітанні

В Ізмаїльському районі відкрили нову ділянку дороги Т1607, що веде до "полуничної столиці" Одещини

Нацбанк випустив монету "Дух Різдва" із зображенням дідуха

Парламентарії України та Молдови окреслили пріоритетні напрями співпраці на 2026 рік

Буданов відвідав бойові позиції спецпризначенців ГУР на запорізькому напрямку

Дрони СБУ уразили нафтові резервуари в порту Темрюк і газопереробний завод в Оренбурзі - джерело

УЧХ допомагав ліквідувати наслідки ворожої атаки БпЛА у Чернігові

Атаки РФ у різдвяну ніч призвели до додаткових відключень е/е в кількох областях – Міненерго

Військовий про ситуацію у Куп'янську: росіяни в місті є, але в дуже малій кількості, повного контролю не мають

Росія вночі атакувала об’єкти портової інфраструктури в Чорноморську, загинула одна людина - АМПУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА