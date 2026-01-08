"Нова пошта" та "Укрпошта" продовжують роботу у Дніпропетровській та Запорізькій областях попри знеструмлення

Фото: Нова пошта

Всі відділення лідера експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova та державного оператора "Укрпошта" продовжують роботу у знеструмлених містах Дніпропетровської та Запорізької області за рахунок генераторів, повідомили компанії.

"Відділення "Нової пошти" працюють на генераторах, тож залишаються відкритими для всіх, кому це зараз потрібно", – написала "Нова пошта" у Телеграм у четвер.

"Відділення забезпечені генераторами, що дозволяє продовжувати роботу під час відключень електроенергії. Паливо підвозиться своєчасно", – повідомила "Укрпошта" у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

В той же час у компанії зазначили, що у Дніпрі, Павлограді, Нікополі та Самарі робота відбувається в умовах блекаута, тож точково можуть виникати труднощі з інтернет-з’єднанням.

"У Кривому Розі та Кам’янському послуги надаються у звичайному режимі", – додали в "Укрпошті".

У коментарі агентству "Нова пошта" уточнила, що українці можуть підзарядити у відділеннях електропристрої, зокрема, не лише телефони, але й зарядні станції та павербанки.

Як повідомлялось, російський удар ввечері 7 січня привів до знеструмлення Дніпропетровської та Запорізької областей. Група "ДТЕК" у Телеграм в четвер повідомила, що 200 тис. родин Дніпропетровської області знову зі світлом після обстрілів, але без електроенергії в регіоні ще залишаються 600 тис. абонентів.