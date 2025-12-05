Інтерфакс-Україна
Телеком
12:45 05.12.2025

Через збій у роботі Cloudflare можуть спостерігатись проблеми з роботою вебсайтів

Технічний збій у роботі Cloudflare спричинив проблеми у роботі низки онлайн сервісів, фахівці вже працюють над вирішенням.

"Cloudflare розслідує повідомлення про велику кількість порожніх сторінок під час використання API списку в просторі імен Workers KV ",- йдеться у повідомленні компанії на сайті.

У сервісі Downdetector зафіксовано збільшення скарг на роботу Cloudflare. Зокрема, повідомляється про проблеми у сервісах Facebook, Amazon, Canva та Zoom.

Cloudflare - найбільша компанія-посередник, що надає послуги мережі доставки контенту та хмарної безпеки.

У листопаді 2025 року вже спостерігався збій у роботі Cloudflare. Тоді не працювали низка вебсайтів та онлайн сервісів у всьому світі.

Теги: #cloudflare #збій

