Через збій у роботі Cloudflare можуть спостерігатись проблеми з роботою вебсайтів

Технічний збій у роботі Cloudflare спричинив проблеми у роботі низки онлайн сервісів, фахівці вже працюють над вирішенням.

"Cloudflare розслідує повідомлення про велику кількість порожніх сторінок під час використання API списку в просторі імен Workers KV ",- йдеться у повідомленні компанії на сайті.

У сервісі Downdetector зафіксовано збільшення скарг на роботу Cloudflare. Зокрема, повідомляється про проблеми у сервісах Facebook, Amazon, Canva та Zoom.

Cloudflare - найбільша компанія-посередник, що надає послуги мережі доставки контенту та хмарної безпеки.

У листопаді 2025 року вже спостерігався збій у роботі Cloudflare. Тоді не працювали низка вебсайтів та онлайн сервісів у всьому світі.