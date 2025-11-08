Держмитслужба попередила про тимчасову зупинку оформлення громадян та ТЗ на ПП України

Оформлення громадян і транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України наразі не здійснюється через технічний збій з електроживленням після масштабного ворожого обстрілу енергообʼєктів, попередила Державна митна служба.

"Оформлення громадян і транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України наразі не здійснюється. Причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став технічний збій з електроживленням після масштабного ворожого обстрілу енергооб’єктів", – йдеться у повідомлені в її Телеграмі.

За інформацією ДМС, фахівці вже працюють над усуненням наслідків атаки. Найближчим часом пункти пропуску запрацюють у штатному режимі.