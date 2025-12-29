Інтерфакс-Україна
16:55 29.12.2025

Переважна більшість українців хоче миру, але не шляхом виходу з Донбасу – Зеленський

Фото: @zelenskyy.official Facebook

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що абсолютна більшість українців за укладання мирної угоди, але не будь-якою ціною - така ж кількість і проти виводу українських військ з Донбасу як її умови.

"Люди хочуть миру. Сьогодні президент Трамп сказав: я бачив опитування, що 85%, можливо, 87%, він сказав, хочуть миру, тому вони погоджуються. Я сказав: так, знаєте, це наше життя, 87% підтримують мир, водночас 85% проти виведення військ зі сходу, з Донбасу. Усі хочуть миру, але просто миру", - сказав Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу Fox News за пыдсумками перемовин з президентом США Дональдом Трампом у неділю у Мар-а-Лаго в Палм-Біч (Флорида, США).

За його словами, усі сторони повинні зрозуміти, "що найгірший шлях – це піти звідти, з Донбасу". "Це будуть великі ризики для України, неприйнятні для України, і референдум (з цього питання – ІФ-У) не буде позитивним", - наголосив президент України.

На питання, чи є якісь ознаки того, що Володимир Путін прагне миру, він відповів заперечно. "Ні, якщо чесно, і я цього не бачу. Тому що, по-перше, я не чую цього публічно. Його меседжі звучать так, що зараз він не говорить про мир, він каже, що він може просуватися далі. Це не сигнали миру", - сказав Зеленський.

