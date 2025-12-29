У "Силах оборони півдня" спростували інформацію ворога про те, що їхні підрозділи вже за 15 км від південної околиці Запоріжжя

Фото: https://www.facebook.com/marektv

Російські окупанти намагаються інфільтруватися і просунутися на Оріхівському напрямку, хочуть захопити Степногірськ, однак лінія бойового зіткнення проходить набагато далі, ніж 15 км, заявив речник "Сил оборони півдня" Владислав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Окупанти намагаються інфільтруватися і просунутися на Оріхівському напрямку, на ділянці лінії бойового зіткнення: Степногірськ - Приморське - Плавні - Кам'янське. Вони хочуть просунутися на цьому напрямку. Зараз загарбники прагнуть взяти Степногірськ. І від Степногірська до Запоріжжя точно не 15 км", - наголосив Волошин.

Речник зазначив, що навіть якщо ворожі групи намагаються інфільтруватись і підійти ближче, то заяви про 15 км дуже перебільшено, вони не відповідають дійсності.

Водночас у "Силах оборони півдня" підкреслили, що проводяться пошуково-ударні й розвідувально-пошукові дії для знищення ворожих груп.

"Лінія бойового зіткнення проходить набагато далі, ніж 15 км. Це як мінімум понад два десятки кілометрів. Окупанти намагаються інфільтруватися і зайти до населених пунктів, показати, що вони вже там. Хоча насправді вони ще дуже і дуже далеко від тих місць, де намагаються фотографуватися", - розповів Волошин.

Раніше у РФ заявили, що начебто російські підрозділи вже перебувають за 15 км від південної околиці Запоріжжя.