Інтерфакс-Україна
Події
15:11 13.05.2025

На новопавлівському напрямку доволі складна ситуація, ворог намагається прорватися до адмінкордону з Дніпропетровщиною

2 хв читати
На новопавлівському напрямку доволі складна ситуація, ворог намагається прорватися до адмінкордону з Дніпропетровщиною

На новопавлівському напрямку ведуться активні бойові дії, ворог намагається прорватися в бік адміністративного кордону Донецької, Запорізької і Дніпропетровської областей, заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"На новопавлівському напрямку у нас доволі складна ситуація, бо противник активно продовжує і обстріли, і боєзіткнення, штурми малими групами піхоти, намагається прорватися в бік адміністративного кордону Донецької, Запорізької і Дніпропетровської областей. Тому там сьогодні зібрано чимало штурмової піхоти ворога", - розповів він в ефірі телемарафону.

За словами речника, це штурмові підрозділи з чотирьох російських полків, які на порівняно невеликій ділянці лінії бойового зіткнення намагаються здійснювати свої штурмові дії. Сили оборони України ведуть маневрову оборону, намагаються знищувати ворогів. Противник тут, за словами Волошина, зазнає великих втрат, зокрема, приблизно 150 осіб особового складу на добу.

Крім того, під час штурмів ворог використовує бойову техніку, а також велику кількість мотоциклетної техніки, яку Сили оборони також знищують.

Волошин наголосив, що на новопавлівському напрямку противник намагається захопити декілька населених пунктів (Зелене Поле, Вільне Поле, Новопіль, Новосілку), що під українським контролем, і прорватись до Дніпропетровської області.

"Там сьогодні тривають доволі запеклі і активні бойові дії. Проте Сили оборони ведуть позиційну оборону і намагаються не пустити ворога, завдаючи йому великих втрат", - наголосив речник.

Він зазначив, що "тиші як такої" на півдні не було, тому що противник продовжував і артилерійські обстріли, і завдавав авіаційних ударів та дронами-камікадзе, керованими авіаційними бомбами, і некерованими авіаційними ракетами. Також росіяни проводили штурмові дії. Зокрема, на новопавлівському це досить велика кількість - 24 бойових зіткнення, зазначив Волошин.

"Противник доволі активний на півдні", - сказав він.

Речник також повідомив, що на оріхівському напрямку ворог намагається прорвати лінію оборони і захопити плацдарм поблизу населених пунктів Степове, Лобкове, Малі Щербаки.

"Він його хоче взяти під контроль для того, щоб тримати під вогневим контролем наші логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід, - логістичні шляхи до Гуляйполя і Оріхова, а також здійснювати звідти вогневий вплив по самому обласному центру Запоріжжя, здійснювати обстріли його південного і східного передмістя. Тому вже декілька місяців поспіль безуспішно, але ворог все одно продовжує тут свої штурмові дії", - наголосив він.

Теги: #новопавлівський_напрямок #дніпропетровська_область #волошин

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:38 02.05.2025
Виробнича база "Автомагістраль-Південь" пошкоджена внаслідок атаки "шахедів"

Виробнича база "Автомагістраль-Південь" пошкоджена внаслідок атаки "шахедів"

20:01 01.05.2025
У Дніпропетровській області впроваджується зональний принцип оповіщення про повітряну тривогу

У Дніпропетровській області впроваджується зональний принцип оповіщення про повітряну тривогу

17:35 30.04.2025
У лікарні померла постраждала від атаки по Кам'янському жінка – ОВА

У лікарні померла постраждала від атаки по Кам'янському жінка – ОВА

11:33 29.04.2025
В чотирьох селах на Дніпропетровщині оголошено примусову евакуацію з дітьми

В чотирьох селах на Дніпропетровщині оголошено примусову евакуацію з дітьми

12:29 26.04.2025
Кількість постраждалих у Кам'янському зросла до шести – Дніпропетровська обладміністрація

Кількість постраждалих у Кам'янському зросла до шести – Дніпропетровська обладміністрація

17:19 23.04.2025
Жінка та дві її доньки – трьох років та однорічна - постраждали через атаку дроном у Нікопольському районі

Жінка та дві її доньки – трьох років та однорічна - постраждали через атаку дроном у Нікопольському районі

18:41 19.04.2025
Ворог атакував Дніпропетровщину дронами-камікадзе в суботу – Лисак

Ворог атакував Дніпропетровщину дронами-камікадзе в суботу – Лисак

12:28 04.04.2025
СБУ затримала агентку РФ, яку ворог планував підірвати разом з вибухівкою в людному місці Дніпропетровщини

СБУ затримала агентку РФ, яку ворог планував підірвати разом з вибухівкою в людному місці Дніпропетровщини

14:58 28.03.2025
Під Кам’янським знайдено убитим екскандидата в нардепи від "Батьківщини" Плахотніка

Під Кам’янським знайдено убитим екскандидата в нардепи від "Батьківщини" Плахотніка

17:14 21.03.2025
Чехія візьме патронат над Дніпропетровською областю – Зеленський

Чехія візьме патронат над Дніпропетровською областю – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Країни Північно-Балтійської вісімки закликали РФ до безумовного припинення вогню на 30 днів

Єрмак: відмова Путіна від переговорів стане "останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну"

Зеленський готовий зустрітися у Стамбулі тільки з Путіним — Подоляк

Електронна черга на заблокованому польськими протестувальниками ПП "Ягодин-Дорогуськ" скоротилась вдвічі

Сили оборони ліквідували 10 з 10 ворожих БпЛА – Повітряні сили

ОСТАННЄ

Укроборонпром пропонує українцям, які перебувають закордоном, роботу на Батьківщині

Келлог та Віткофф поїдуть до Туреччини на переговори між Росією і Україною – ЗМІ

Оголошено підозру організатору схеми переправлення ухилянтів за кордон - спецпрокуратура

Вісім фільмів номіновані на кінопремію "Золота Дзиґа " 2025р

Суд у Франції засудив Депардьє до 1,5 років позбавлення волі умовно у справі про домагання

Експорт зерна з портів Одеси перевищує довоєнний рівень – Одеська ОВА

Військова авіація Польщі та Румунії у взаємодії з "літаючими радарами" НАТО проводять навчання над Литвою

Шмигаль обговорив з віцепрезидентом IFC продовження співпраці та спільні проєкти

Уряд погодив виключення чотирьох індустріальних парків з Реєстру

Бізнес підтримав ініціативу оподаткування доходів з цифрових платформ, проте пропонує доопрацювати два аспекти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА