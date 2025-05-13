На новопавлівському напрямку доволі складна ситуація, ворог намагається прорватися до адмінкордону з Дніпропетровщиною

На новопавлівському напрямку ведуться активні бойові дії, ворог намагається прорватися в бік адміністративного кордону Донецької, Запорізької і Дніпропетровської областей, заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"На новопавлівському напрямку у нас доволі складна ситуація, бо противник активно продовжує і обстріли, і боєзіткнення, штурми малими групами піхоти, намагається прорватися в бік адміністративного кордону Донецької, Запорізької і Дніпропетровської областей. Тому там сьогодні зібрано чимало штурмової піхоти ворога", - розповів він в ефірі телемарафону.

За словами речника, це штурмові підрозділи з чотирьох російських полків, які на порівняно невеликій ділянці лінії бойового зіткнення намагаються здійснювати свої штурмові дії. Сили оборони України ведуть маневрову оборону, намагаються знищувати ворогів. Противник тут, за словами Волошина, зазнає великих втрат, зокрема, приблизно 150 осіб особового складу на добу.

Крім того, під час штурмів ворог використовує бойову техніку, а також велику кількість мотоциклетної техніки, яку Сили оборони також знищують.

Волошин наголосив, що на новопавлівському напрямку противник намагається захопити декілька населених пунктів (Зелене Поле, Вільне Поле, Новопіль, Новосілку), що під українським контролем, і прорватись до Дніпропетровської області.

"Там сьогодні тривають доволі запеклі і активні бойові дії. Проте Сили оборони ведуть позиційну оборону і намагаються не пустити ворога, завдаючи йому великих втрат", - наголосив речник.

Він зазначив, що "тиші як такої" на півдні не було, тому що противник продовжував і артилерійські обстріли, і завдавав авіаційних ударів та дронами-камікадзе, керованими авіаційними бомбами, і некерованими авіаційними ракетами. Також росіяни проводили штурмові дії. Зокрема, на новопавлівському це досить велика кількість - 24 бойових зіткнення, зазначив Волошин.

"Противник доволі активний на півдні", - сказав він.

Речник також повідомив, що на оріхівському напрямку ворог намагається прорвати лінію оборони і захопити плацдарм поблизу населених пунктів Степове, Лобкове, Малі Щербаки.

"Він його хоче взяти під контроль для того, щоб тримати під вогневим контролем наші логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід, - логістичні шляхи до Гуляйполя і Оріхова, а також здійснювати звідти вогневий вплив по самому обласному центру Запоріжжя, здійснювати обстріли його південного і східного передмістя. Тому вже декілька місяців поспіль безуспішно, але ворог все одно продовжує тут свої штурмові дії", - наголосив він.