18:44 02.11.2025

Одна людина загинула і четверо постраждали внаслідок ударів ворога по Дніпропетровській області - ОВА

Один загиблий і четверо постраждалих у Дніпропетровській області внаслідок ударів ворожих БпЛА й артилерії, повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко у Телеграм у неділю.

"Через атаку безпілотниками у Павлограді загинув 55-річний чоловік. Поранення протягом дня отримали три людини. Серед них 8-річна дівчинка. Також постраждав 71-річний місцевий і жінка 39 років. У місті виникли пожежі. Пошкоджені багатоквартирний будинок, автівки, металевий навіс та приватне підприємство", - написав Гайваненко у телеграм-каналі.

Також, за його інформацією, росіяни атакували fpv-дронами й обстрілювали з артилерії Нікопольський район.

"Потерпали райцентр, Покровська, Мирівська та Марганецька громади. Зазнав поранення чоловік 75 років. Він доправлений до лікарні. Пошкоджені спортшкола, пʼять приватних будинків, гаражі, господарська споруда. Зачепило декілька машин і лінію електропередач", - повідомив Гайваненко.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/25308

Теги: #дніпропетровська_область

