18:47 12.10.2025

Дві людини загинули та три постраждали внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини

У Дніпропетровській області внаслідок ворожих обстрілів в неділю постраждали три людини та дві загинули, також є пошкодження, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Як зазначає Лисак, на Синельниківщині через ворожі атаки загинули 66-річний чоловік і 76-річна жінка. Ще одна місцева 56 років постраждала. Їй надають необхідну допомогу, але вона у тяжкому стані.

Він додав, що загалом росіяни били по Васильківській та Межівській громадах. Застосували fpv-дрон та РСЗВ. Зайнялися гараж, господарська споруда. Пошкоджені 2 оселі.

Також на Нікопольщині під обстрілами були райцентр, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади. Туди противник скеровував fpv-дрони й важку артилерію. Не минулося без потерпілих. Їх двоє. Жінка 66 років оговтуватися буде вдома. Натомість 51-річний чоловік під наглядом лікарів.

Крім того, в населених пунктах понівечено 11 приватних будинків, господарські споруди, заправка. Зачепило також лінію електропередач.

