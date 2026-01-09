В Києві постраждали 26 людей, встановлено особи всіх загиблих – прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки рф на Київ зросла до 26 осіб, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"26 людей дістали травми та тілесні ушкодження. Серед постраждалих п’ять рятувальників ДСНС, четверо медичних працівників та поліцейський", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Відзначається, що наразі встановлено особи всіх загиблих. Так, у Дніпровському районі загинула жінка 49 років та двоє чоловіків – 41 та 54 років. У Дарницькому районі російська атака забрала життя 56-річного медика, який приїхав допомагати постраждалим мешканцям багатоповерхівки.

Раніше було відомо про 25 поранених і 4 загиблих.