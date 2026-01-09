Інтерфакс-Україна
Події
13:46 09.01.2026

В Києві постраждали 26 людей, встановлено особи всіх загиблих – прокуратура

1 хв читати
В Києві постраждали 26 людей, встановлено особи всіх загиблих – прокуратура
Фото: Київська міська прокуратура

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки рф на Київ зросла до 26 осіб, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"26 людей дістали травми та тілесні ушкодження. Серед постраждалих п’ять рятувальників ДСНС, четверо медичних працівників та поліцейський", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Відзначається, що наразі встановлено особи всіх загиблих. Так, у Дніпровському районі загинула жінка 49 років та двоє чоловіків – 41 та 54 років. У Дарницькому районі російська атака забрала життя 56-річного медика, який приїхав допомагати постраждалим мешканцям багатоповерхівки.

Раніше було відомо про 25 поранених і 4 загиблих.

Теги: #київ #постраждалі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:26 09.01.2026
Четверо поранених у Херсоні через російськи обстріли – ОВА

Четверо поранених у Херсоні через російськи обстріли – ОВА

14:15 09.01.2026
УЧХ працював у Києві на трьох локаціях, постраждалих від повітряної атаки РФ

УЧХ працював у Києві на трьох локаціях, постраждалих від повітряної атаки РФ

13:52 09.01.2026
Екстрені відключення поширені на весь Київ – "ДТЕК"

Екстрені відключення поширені на весь Київ – "ДТЕК"

13:23 09.01.2026
Новий семестр у школах столиці почнеться вчасно, 12 січня, у змішаному форматі – КМДА

Новий семестр у школах столиці почнеться вчасно, 12 січня, у змішаному форматі – КМДА

13:14 09.01.2026
Мер радить киянам за можливості тимчасово виїхати за місто, половина багатоквартирних будинків якого без тепла

Мер радить киянам за можливості тимчасово виїхати за місто, половина багатоквартирних будинків якого без тепла

12:50 09.01.2026
Освітні заклади Києва отримали рекомендації щодо зливання води у системах опалення

Освітні заклади Києва отримали рекомендації щодо зливання води у системах опалення

12:17 09.01.2026
У Києві без теплопостачання половина багатоквартирних будинків – майже 6 тис. – Кличко

У Києві без теплопостачання половина багатоквартирних будинків – майже 6 тис. – Кличко

11:53 09.01.2026
У Києві та Київській області через нічну атаку РФ без світла понад 0,5 млн споживачів – Міненерго

У Києві та Київській області через нічну атаку РФ без світла понад 0,5 млн споживачів – Міненерго

11:25 09.01.2026
Роботу "червоної" гілки київського метро відновлено у звичайному режимі

Роботу "червоної" гілки київського метро відновлено у звичайному режимі

11:12 09.01.2026
В Києві внаслідок обстрілів відсутнє водопостачання на Печерську та Лівому березі – Київводоканал

В Києві внаслідок обстрілів відсутнє водопостачання на Печерську та Лівому березі – Київводоканал

ВАЖЛИВЕ

СБУ продемонструвала уламки "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину, і кваліфікує цей удар як воєнний злочин

Екстрені відключення поширені на весь Київ – "ДТЕК"

Мер радить киянам за можливості тимчасово виїхати за місто, половина багатоквартирних будинків якого без тепла

У Києві без теплопостачання половина багатоквартирних будинків – майже 6 тис. – Кличко

У Києві та Київській області через нічну атаку РФ без світла понад 0,5 млн споживачів – Міненерго

ОСТАННЄ

Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться у лютому - Шмигаль

Франція переносить дату саміту G7 через день народження Трампа – ЗМІ

КМДА: злиття води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі і не означає тривалу відсутність тепла

Міністри оборони України та Великої Британії підписали дорожню карту розвитку сторічного партнерства

"Харківський антикорупційний центр" і міськрада домовилися про співпрацю

Директори шкіл повинні до 21 січня оновити дані в АІКОМ для автоматичного продовження відстрочки вчителям

Голова МЗС Фінляндії: нові удари по українській інфраструктурі нагадують про повне нехтування Росією людськими життями

Швейцарський арбітражний трибунал стягнув $18 млн на користь Міноборони України у спорі з американською компанією – Мін’юст

Мінсоцполітики 5 разів клопотало перед ДПСУ про перетин кордону військовозобов'язаними у 2025 році, Мінветеранів - 14 разів

Українська делегація готова відбути до США для продовження перемовин - Сибіга

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА