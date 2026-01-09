Четверо поранених у Херсоні через російськи обстріли – ОВА

Чотири людини зазнали поранень у Херсоні через російськи обстріли, серед них – дві медичних сестри та комунальний працівник, повідомили у обласній військовій адміністрації.

"Опівдні російські окупанти обстріляли лікарню у Херсоні. Внаслідок "прильоту" пошкоджено одне із відділень та травмовано двох медичних сестер. У постраждалих – мінно-вибухові травми та контузії", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Пізніше в ОВА повідомили про поранену на вулиці перехожу жінку.

"Орієнтовно о 12:30 російські окупанти вкрили вогнем центральну частину Херсона. Під ворожий удар потрапила 73-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Вона дістала вибухову травму та уламкове поранення руки", - зазначили в адміністрації.

Також повідомляється про комунальника, який зазнав поранень.

"Орієнтовно о 13:00 через російський обстріл Херсона постраждав комунальник. У 60-річного чоловіка діагностували вибухову травму та уламкові поранення спини", - зазначили в ОВА.

Нині постраждалих ушпиталено, вони отримують необхідну допомогу