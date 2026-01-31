Чернігівщина повністю знеструмлена - обладміністрація

Чернігівщина, як і низка інших областей, повністю знеструмлена, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус.

"Через системну аварію в енергетичній інфраструктурі України Чернігівщина, як і низка інших областей, опинилась повністю знеструмленою. Тримаю зв’язок з урядом та Укренерго щодо ситуації", - написав він у Телеграм у суботу.

Він зазначив, що всі об’єкти критичної інфраструктури в області функціонують штатно – задіяні альтернативні джерела живлення.

"За оперативною інформацією, електропостачання починають повертати. Якщо за кілька годин ситуація в енергомережі не стабілізується – по області задіємо алгоритм повного переходу на резервне живлення", - наголосив Чаус.

За його інформацією, окремо відпрацьовуються питання сталості зв’язку.

Як повідомлялося з посиланням на першого віцепремʼєра -міністра енергетики України Дениса Шмигаля, 31 січня о 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між Західною та центральною частинами України. Що спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях.

Він зазначив, що були розвантажені блоки атомних електростанцій. Наразі у м.Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях диспетчером застосовано спеціальні графіки аварійних відключень.

"Енергетики "Укренерго" працюють над відновленням електропостачання. Протягом найближчих годин світло буде відновлено", - запевнив Шмигаль.