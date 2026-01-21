Інтерфакс-Україна
Події
09:56 21.01.2026

"Шахед" влучив по території ліцею на Чернігівщині - ОВА

1 хв читати

Ворожий "шахед" 20 січня вибухнув на території ліцею в селі Добрянської громади на Чернігівщині, дітей в ліцеї не було, обійшлося без постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус.

"Учора вдень ворожий "шахед" вибухнув на території ліцею в селі Добрянської громади. На щастя, обійшлося без постраждалих. Діти якраз на канікулах", - написав він у телеграм-каналі у середу.

Крім того, за даними ОВА, у селі Семенівської громади через удар БпЛА зайнялася будівля будинку культури.

За минулу добу РФ 37 обстрілів обстріляла громади Чернігівщини, зафіксовано 50 вибухів. "Найбільше ударів по прикордонню", - зазначив Чаус.

Теги: #чернігівська_область

