Інтерфакс-Україна
08:28 01.12.2025

На Чернігівщині внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждали двоє людей

На Чернігівщині внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждали двоє людей
Фото: https://t.me/dsns_telegram

На Чернігівщині внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждали двоє людей, повідомляє Держслужба з НС.

"Чернігівщина: двоє людей постраждали внаслідок російської атаки. Упродовж минулої доби область зазнала ударів БпЛА", - сказано в повідомленні.

Зокрема, в Корюківському районі в результаті влучання по одному з об’єктів інфраструктури виникла пожежа. Внаслідок обстрілу поранення отримала місцева мешканка, її госпіталізовано.

У Чернігівському районі в житловому секторі внаслідок двох влучань загорілися житловий будинок, господарська споруда та автомобіль. Травмована жінка була доставлена до медичного закладу.

 

Теги: #чернігівська_область #обстріли

