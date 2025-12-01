Фото: https://t.me/dsns_telegram

На Чернігівщині внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждали двоє людей, повідомляє Держслужба з НС.

"Чернігівщина: двоє людей постраждали внаслідок російської атаки. Упродовж минулої доби область зазнала ударів БпЛА", - сказано в повідомленні.

Зокрема, в Корюківському районі в результаті влучання по одному з об’єктів інфраструктури виникла пожежа. Внаслідок обстрілу поранення отримала місцева мешканка, її госпіталізовано.

У Чернігівському районі в житловому секторі внаслідок двох влучань загорілися житловий будинок, господарська споруда та автомобіль. Травмована жінка була доставлена до медичного закладу.