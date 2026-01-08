Інтерфакс-Україна
Події
08:49 08.01.2026

Ворог атакував Херсонщину, три жертви та двоє постраждалих

Російські війська атакували Херсонську область, три жертви та двоє постраждалих, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 3 людини загинули, ще 2 -  дістали поранення", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Станіслав, Білозерка, Понятівка, Томина Балка, Чарівне, Берислав, Новорайськ, Суханове, Урожайне, Дар'ївка, Інгулець, Антонівка, Придніпровське, Софіївка, Кізомис, Комишани, Садове, Велетенське, Дніпровське, Осокорівка, Веселе, Зміївка, Золота Балка, Костирка, Львове, Микільське, Новотягинка, Одрадокам'янка, Тягинка, Червоний Маяк, Янтарне та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 7 приватних будинків.Також окупанти понівечили стільникову вежу, церкву та приватні автомобілі.

Між тим, у середу зі звільнених громад Херсонщини евакуювали 5 людей.

 

