07:04 03.02.2026

3 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

3 лютого в Україні і світі відзначають Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою, Міжнародний день золотистого ретривера, Всесвітній день вільного кохання, День жінки-лікаря.

У США - Національний день морквяного торта, в Японії - Сецубун.

Віряни вшановують пам'ять святих Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці.

День 1441 Російська агресія - Day 1441 Russian aggression

День жінки-лікаря

Жінки-лікарі відзначають своє свято 3 лютого, з 2016 року. Цього дня у 1821 році народилася легендарна Елізабет Блеквелл, яка першою серед жінок отримала вищу медичну освіту в Сполучених Штатах Америки. День жінки-лікаря створений для вшанування в її особі всіх жінок, яким вдалося нелегкою працею досягти професійних успіхів в сфері медицини.

Національний день морквяного торта

Відомо, що морква культивується у світі протягом чотирьох тисяч років, а почали вирощувати її в Афганістані, і сьогодні виведено понад 60 сортів. Спочатку її вирощували заради ароматного листя і насіння, які додавали в їжу і використовували як лікарський засіб. Перша ж згадка про вживання кореня моркви в їжу зустрічається в античних джерелах у 1 столітті.

До Європи моркву привезли приблизно в 10-13 століттях, трохи пізніше вона потрапила і в Америку. Сьогодні цей коренеплід продовжує залишатися одним із найбільш популярних овочів і входить до десятки основних економічно важливих овочевих культур у світі.

Сецубун

Розкидання соєвих бобів із запрошенням щастя в дім - це обряд маме-макі, один із важливих ритуалів старовинного фестивалю Сецубун в Японії.

Святкування дня Сецубун - одна з найдавніших і найцікавіших традицій у країні. Її появу пов'язують із китайською філософією інь-ян. Це два протилежні взаємодіючі начала, що лежать в основі світобудови: світло і темрява, позитивне і негативне, активне і пасивне, жіноче і чоловіче. Вважалося, що на стику сезонів ці начала протистоять одне одному, і це спричиняє небезпеку появи різного роду нещасть.

Народилися в цей день:

165 років від дня народження Віталія Авксентійовича Гудими (1861-1929), українського військового діяча, генерал-хорунжого Армії УНР, іконописця. Дату народження подано за ЕСУ, інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 15.02.1861 р.;

90 років від дня народження Олени Павлівни Грищенко-Вінтоняк (1936), української майстрині писанкарства (Франція).

Ще цього дня:

1986 - Папа Римський Іоанн Павло II зустрівся в Калькутті з матір'ю Терезою;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Туреччиною;

1994 - Верховна Рада України ратифікувала в повному обсязі Договір про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-1);

2009 - Закінчився процес "Румунія проти України" в Міжнародному суді в Гаазі щодо статусу українського острова Зміїний і шельфу в Північно-Західному Чорномор'ї. Зміїний визнано саме островом, як на тому наполягала Україна (а не скелею, як доводили румуни), проте більшу частину спірної ВЕЗ віддано Румунії;

2011 - Організація "Репортери без кордонів" заявила, що в рейтингу свободи слова "Репортерів без кордонів" Україна за рік президентства Януковича знизилася на 42 позиції і посідає 131-е місце - після Іраку;

2012 - Національний перевізник Угорщини "Malev", авіакомпанія з 66-річною історією, припинила польоти через фінансові проблеми та відмову фінансування з боку уряду;

2021 - Введено указом президента в дію рішення РНБО, персональні економічні санкції та обмеження проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, заблоковано проросійські телеканали 112, ЗІК і Newsone як пропагандистські.

Церковне свято:

Святих Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці

3 лютого, у православному календарі день ушанування пам'яті святого Симеона і Святої пророчиці Анни.

Симеон і Анна були праведними людьми, які жили в Єрусалимі за часів народження Ісуса Христа.

Симеон був одним із перекладачів Святого Письма з івриту грецькою мовою, і йому було обіцяно, що він не помре, поки не побачить Спасителя. Анна була вдовою, яка присвятила своє життя молитві та посту в храмі, і мала дар пророцтва. Обидва зустріли Марію та Йосипа, коли вони принесли маленького Ісуса до храму на 40-й день після Його народження. Симеон узяв Ісуса на руки і прославив Бога, а Анна розповіла всім, хто чекав визволення Ізраїлю, про народження Месії.

Іменини:

Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій, Ганна.

З прикмет цього дня:

3 лютого — день, за яким прогнозують погоду на весну та літо. Сонячний день обіцяє ранню весну, а снігопад — дощове літо. Якщо горобці голосно цвірінькають — чекайте потепління, а якщо ліс шумить — до відлиги. Ясна ніч або місяць, що ховається в хмарах, віщують хороший врожай.

