27 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

27 січня відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

А ще сьогодні Всесвітній день молоковідсмоктувача, Міжнародний день портвейну,

Православна церква - Перенесення мощей святого Івана Золотоустого

Цього дня 1945 року радянські війська звільнили найбільший нацистський концтабір Аушвіц. 27 січня був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 2005 році, щоб ушанувати пам'ять мільйонів людей, які загинули під час Голокосту.

Під цим терміном розуміються утиски, гоніння та навмисне винищення нацистами єврейської нації. Геноцид відбувався від 1933 до 1945 року. За цей час було знищено приблизно 5 мільйонів осіб єврейської національності. 1 листопада 2005 року під час Генеральної Асамблеї ООН було затверджено Резолюцію, яка присвячена Голокосту. В ній йдеться про геноцид, через який було винищено 30% євреїв та інших осіб, які належали до інших національностей. В цій Резолюції було затверджено і дату дня пам'яті.

Всесвітній день молоковідсмоктувача

Молоковідсмоктувачі — це пристрої, що допомагають жінкам збирати грудне молоко, коли вони не можуть годувати дитину безпосередньо груддю через різні причини (наприклад, робота, захворювання чи інші обставини). Цей день має на меті підвищити обізнаність про можливості та переваги грудного молока, яке є найкращим джерелом живлення для немовлят, і про роль молоковідсмоктувачів у підтримці грудного вигодовування.

Міжнародний день портвейну

Портвейн — це міцне червоне вино, яке ферментується в спеціальних умовах і збагачується виноградним спиртом, що зупиняє процес бродіння і зберігає природну солодкість вина. Цей процес надає портвейну особливу глибину смаку та ароматів. Портвейн отримав свою назву від міста Порту, яке є головним портом для експорту цього вина. Найвідоміші його сорти — це рубі, тауні, білий і вінтаж, і кожен з них має свої характерні відмінності в смакових нотках і процесі витримки.

Народилися в цей день:

270 років від дня народження Вольфганга Амадея Моцарта (повне – Йоганн Хризостом Вольфганг Теофіл Моцарт) (1756–1791), австрійського композитора, диригента, музиканта-віртуоза, педагога, одного з найпопулярніших класичних композиторів

190 років від дня народження Леопольда фон Захер-Мазоха (1836–1895), австрійського письменника, публіциста, історика, народженого в Україні; за іншими даними народився 1835 р., 1837 р.;

170 років від дня народження Антіна Яковича Горбачевського (1856–1944), українського правознавця, адвоката, редактора, громадсько-політичного діяча, співзасновника УНДП;

100 років від дня народження Юрія Єгорова (1926-2008), художника декоративно-ужиткового мистецтва, графіка, педагога;

100 років від дня народження Павла Бедзіра (1926-2002), художника;

90 років від дня народження Беррі Кларка Беріша (1936), американського фізика-експериментатора, громадського діяча, лауреата Нобелівської премії в галузі фізики (2017).

Ще цього дня:

1921 — Польща визнала незалежність Литви;

1944 — Затвердження перших нагород Української повстанської армії

1967 — Під час репетиції польоту на Місяць загорівся американський корабель Аполлон-1. Всі члени екіпажу, — Гас Гріссом, Едвард Гіґґінс Вайт та Роджер Чаффі загинули;

1983 — В Японії завершено будівництво найдовшого підводного залізничного тунелю, що проліг між островами Хонсю і Хоккайдо;

1992 — Зімбабве визнала незалежність України;

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Канадою та Португалією;

2015 — Початок активних боїв за Дебальцеве під час Війни на сході України;

2022 — Стрілянина на заводі "Південмаш" у Дніпрі, в результаті якої загинуло 5 осіб.

Церковне свято:

Перенесення мощей святого Івана Золотоустого

Іван Золотоустий був одним з найвидатніших церковних діячів і проповідників, відомим за свої красномовні проповіді та глибокі богословські праці. Він був патріархом Константинополя. Перенесення мощей святого Івана Золотоустого відбулося в середині V століття. Після його смерті його мощі були перенесені з Комана Понтійських до Константинополя. Ця подія символізувала відновлення миру та гармонії в церкві, завдяки його вченням та моральному авторитету.

Іменини:

Дмитро, Іван, Петро.

З прикмет цього дня:

Місяць білого кольору — почнеться сильний холод; заокруглені вали після хуртовини — чекайте на великий урожай; хмари проти вітру біжать — буде снігопад.