06:45 17.01.2026

17 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

17 січня в Україні відзначають Міжнародний день наставництва, День дитячих винаходів.

Ще сьогодні День канатної дороги, День відмови від новорічних обіцянок.

Віряни вшановують пам'ять Антонія Великого.

День 1424 Російська агресія - Day 1424 Russian aggression

Міжнародний день наставництва

З 2017 року світовою спільнотою 17 січня відзначається як Міжнародний день наставництва. Він присвячений дню народження Мухаммеда Алі, легендарного боксера та видатного громадського діяча. Це день, присвячений визнанню впливу наставництва та його позитивного впливу на окремих людей і громади в усьому світі. У цей день також вшановують спадщину Мухаммеда Алі у день його народження, розмірковуючи про його роль як глобального наставника.

Мета цього свята – сприяння глобальному порозумінню та підтримці наставницького руху в усьому світі. На прикладі життя та діяльності Мухаммеда Алі можна оцінити неймовірну силу наставництва та його вплив на створення кращого світу.

День дитячих винаходів

Дата обрана на честь дня народження видатного американця Бена Франкліна – засновника Штатів, державного діяча, публіциста, науковця та винахідника. Свій найперший винахід – наручні ласти для плавання – Бенджамін зробив, бувши 12-річним підлітком.

Кожного року близько пів мільйона дітей і підлітків розробляють ігри, будують роботів та іншу техніку, гаджети, модифікують старі та вигадують нові механізми.

День канатної дороги

17 січня відзначається Міжнародний день канатної дороги, що був присвячений до видачі першого патенту на цей винахід у 1871 році.

Міжнародний день "Ми не зломлені"

Міжнародний день "Ми не зломлені", який відзначається щороку 17 січня, — це день, присвячений підвищенню обізнаності про травму та психічне здоров'я.

День відмови від новорічних обіцянок

День відмови від новорічних обіцянок відзначається щороку 17 січня. Це свято нагадує, що більшість людей вже на початку року втомлюються від своїх обіцянок змінити життя, а жорсткі цілі можуть призвести до стресу та розчарувань. Тому важливо переглянути свої обіцянки, зробити їх більш реалістичними та підходити до змін поступово.

Народилися в цей день:

320 років від дня народження Бенджаміна Франкліна (1706–1790), американського державного та громадсько-політичного діяча, правознавця, економіста, дипломата, науковця, письменника, журналіста, публіциста, видавця, одного з засновників США;

125 років від дня народження Антона Балоте (1901–1971), румунського літературознавця, фольклориста, автора статей про історію виникнення найдавнішої української народної пісні;

125 років від народження Григорія Даниловича Епіка (1901–1937), українського письменника, публіциста, перекладача, представника доби Розстріляного відродження, жертви сталінського терору;

105 років від дня заснування (1921) у Відні Українського Вільного Університету.

Ще цього дня:

1912 - Члени експедиції Роберта Скотта досягають Південного полюса;

1920 - Набирає чинності Вісімнадцята поправка до Конституції США, що впроваджувала Сухий закон;

1921 - У Відні створюють Український вільний університет, незабаром переведений у Прагу;

1987 - Створюють Раду жінок України;

1992 - Республіка Екваторіальна Гвінея визнає незалежність України;

2010 - Відбувається перший тур виборів Президента України. До другого туру, що пройшов 7 лютого 2010 року, вийшли Віктор Янукович та Юлія Тимошенко, де перемогу здобув Віктор Янукович, який і став Президентом України.

Церковне свято:

День пам’яті Антонія Великого

Його вважають засновником відлюдного духовенства. Народився Антоній у Єгипті у багатій християнській родині. Тому хлопчика від раннього дитинства виховували за правилами віри. Після смерті батьків Антоній все своє майно роздав бідним, а сам почав жити у печері, де постійно молився. Преподобний заснував монастир, але був там вкрай рідко.

Іменини:

Антон, Антоній, Єгор, Юрій, Георгій, Іван, Антоніна.

З прикмет цього дня:

Сніг – до пізньої весни; У другій половині дня сонце вийшло з-за хмар – весна прийде рано; Якщо погода тепла, тоді найближчими днями стукнуть морози; Безвітряний і ясний день – до сильного снігопаду; Вночі хмарно – цього року буде великий урожай зернових.

 

