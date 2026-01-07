7 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Фото: Pixabay

7 січня відзначають Міжнародний день програмістів, Всесвітній день поштової марки, День наставника, Міжнародний день дурної ходьби, День темпури, День пупса, День прядки.

Православна церква - Собор святого Іоана Хрестителя.

День 1414 Російська агресія - Day 1414 Russian aggression

Міжнародний день програмістів

Неофіційне свято. Дата була обрана тому, що у цифрових системах число 7 часто асоціюється з магією чи завершеністю. Воно також може символізувати гармонію, яку програмісти прагнуть досягти в своєму коді.

Всесвітній день поштової марки

Всесвітній день поштової марки або День філателіста також відзначається 7 січня. Свято було запроваджено в Австрії у 1935 році. А ось офіційне визнання Міжнародною федерацією філателії воно набуло тільки 7 січня 1937 року.

Дату для свята обрали не випадково. Саме у цей день народився Генріх фон Стефан – найвідоміший діяч поштової справи. Мета дня – привернути увагу до історії, культури і важливості поштових марок як засобу комунікації, культурного відображення та об'єкта колекціонування.

А ще зазначити їхню роль у формуванні національної ідентичності і зв'язків між країнами. День марки – спосіб вшанувати працю листонош та розвиток поштових служб у всьому світі, що забезпечують доступне перевезення товарів і листів. В Україні, марки часто мають практичну мету, як-от збір коштів на благодійні цілі. Так Укрпошта за період повномасштабного вторгнення випустила 29 благодійних марок, які допомагають збирати кошти для підтримки ЗС України.

День наставника

День "Я - наставник" або День наставника у США відзначають 7 січня щорічно. Це день, присвячений визнанню та оцінці неоціненної ролі наставників у спрямуванні та формуванні життя людей.

День темпури

Щороку шанувальники японської кухні святкують День темпури - свято, присвячене унікальній страві, що набула популярності далеко за межами Японії. Темпура - це не лише кулінарна традиція, а й ціла культурна спадщина, яка об'єднує покоління гурманів.

День пупса

Іграшки з великою головою відзначають День народження 7 січня.

День прядки

День прядки відзначають 7 січня - це свято традицій і ремесла, яке святкується наступного дня після свята Богоявлення. Цей день знаменує повернення жінок до роботи після дванадцяти днів Різдва, насамперед відновлення прядіння та інших домашніх справ.

Міжнародний день дурної ходьби

На заснування свята надихнуло легендарне комедійне шоу Monty Python's Flying Circus і знаменитий скетч під назвою "The Ministry of Silly Walks" (Міністерство дурної ходьби). 1970 року в одному з епізодів шоу Джон Кліз, член комедійної трупи Monty Python, зіграв працівника вигаданого Міністерства дурної ходьби. У скетчі його персонаж демонстрував абсурдні та кумедні стилі ходьби, намагаючись отримати урядове фінансування для вдосконалення нової "дурної ходьби".

Цей скетч став культовим і символом британського гумору. Згодом фанати шоу вирішили відзначати день, присвячений дурній ходьбі, щоб підняти настрій і поширити веселощі. Хоча день не має юридичного статусу, 7 січня обрано як день святкування завдяки спільноті шанувальників Monty Python. Міжнародний день дурної ходьби – це можливість для людей усього світу показати свою креативність і трохи посміятися.

Народилися в цей день:

170 років від дня народження Василя Юрійовича Шкрібляка (Токарика) (1856–1928), українського народного майстра гуцульського різьблення та інкрустації по дереву, теслі, токаря, одного із засновників Вижницької школи столярства;

120 років від дня народження Антанаса Томасовича Венцлови (1906–1971), литовського письменника, перекладача, громадського діяча, батька Томаса Венцлови - письменника, дисидента, правозахисника, одного з засновників Литовської Гельсінської групи.

Ще цього дня:

1992 - Португалія визнає незалежність України;

1992 - Телефонна компанія AT&T випускає перший відеотелефон;

1999 - У Сенаті США починаються слухання щодо імпічменту президента Білла Клінтона, якого звинуватили у брехні під присягою про стосунки з Монікою Левінскі;

2015 - Теракт у Парижі: двоє озброєних ісламських терористів в масках нападають на редакцію сатиричного журналу "Charlie Ebdo" і вбивають 12 осіб.

Церковне свято:

Собор святого Іоана Хрестителя

Православне свято 7 січня - Собор Іоана Предтечі. Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана традиційно відзначають наступного дня після свята Хрещення Господнього. Іоан був тією самою людиною, яка напророкувала прихід Сина Божого перед Народженням Христа, а потім хрестила Спасителя у водах Йордану та була свідком явлення Пресвятої Трійці в день Хрещення. Слово "собор" означає, що в церкві збираються віряни, щоб вшанувати святого.

Народився Іоан у сім'ї літньої пари - Захарії та Єлисавети. Про його появу на світ Захарії повідомив архангел Гавриїл, а коли Захарія засумнівався, то був покараний - став німим аж до моменту, коли потрібно було назвати сина. Про Іоана ангел сказав: "Багато хто про народження його зрадіє, бо він буде великий перед Господом...".

Іоан народився на півроку раніше за Ісуса, під час побиття немовлят його мати вкрила його в пустелі - так вони вижили. У пустелі Іоан провів свої перші 30 років, далеко від людей, гріхів і людських слабкостей. Носив простий грубий одяг із верблюжої вовни, харчувався диким медом і акридами (сараною або за іншою версією - плодами ріжкового дерева). Приблизно у 28-30 років Іоан став проповідувати і розповів про швидке пришестя Месії.

У водах річки Йордан Іоан хрестив багатьох євреїв і самого Ісуса. Після цього Хреститель продовжив проповідувати, але потім його схопили і заточили у в'язницю за наказом правителя Ірода Антипа - Іоан викривав його в тому, що той забрав дружину у свого брата і порушив іудейські закони. Дружина царя попросила в подарунок голову Іоана, і, хоча сам цар не хотів цього, але прохання виконав. Предтечу стратили, а його голову принесли дівчині на блюді. Пізніше голова тричі губилася, але була знайдена. Тіло святого поховали, а про смерть повідомили Ісусу.

"Предтеча" означає "той, хто тече перед", "першопроходець". Так Іоана прозвали за те, що він народився раніше за Христа і проповідував про Його пришестя.

Іменини:

Афанасій, Василь, Іван.

З прикмет цього дня:

Вважається, що Іоан Предтеча несе першу звісточку про весну. За прикметами дня судять про погоду найближчим часом і про врожай: холоди почалися і тримаються тиждень - відразу за ними буде відлига; стоїть суха погода - літо теж буде посушливим; вранці на деревах лежить іній - буде врожай зернових.

У церковне свято 7 січня, як і в будь-який інший день, не слід лихословити, сваритися, з'ясовувати стосунки, засуджувати кого-небудь, бажати поганого, відмовляти в допомозі.