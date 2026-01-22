22 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

22 січня в Україні відзначають День Соборності.

У цей день, у 1918 році, Українська Центральна Рада схвалила Четвертий універсал.

Віряни вшановують пам'ять святого апостола Тимотея; святого преподобного мученика Анастасія Перського.

День Соборності України

Відзначається щорічно з 1999 р. Із 30 грудня 2011 р. святкувався як День Соборності та Свободи України. 13 листопада 2014 р., відповідно до Указу Президента України № 871/2014, свято відновлено як День Соборності України.

День Соборності України – офіційне національне свято, що відзначається на честь Акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в 1919 році. Також роком раніше було проголошено незалежність УНР. Відзначається щороку 22 січня на офіційному рівні, проте цей день не є вихідним.

Понад 100 років назад, 22 січня 1919 року дві українські республіки – УНР та ЗУНР стали однією державою. Сьогодні це свято має величезне значення для кожного громадянина України.

У 1999 році Указом Президента України було запроваджене свято, яке назвали Днем Соборності України. День Соборності має величезне історичне та політичне значення в розбудові нашої держави.

Акт злуки демонструє бажання українців до об’єднання з метою розбудови суверенної держави. Возз’єднання України підсилило мрії українського народу до створення незалежної України, які здійснилися за десятиліття – у 1991 році.

Народилися в цей день:

120 років від дня народження Григорія Івановича Бажула (1906–1988), українського бандуриста, засновника кобзарських колективів (Ансамбль бандуристів ім. Г. Хоткевича) та школи гри на бандурі, фундатора Кафедри Українознавства та Фундації Українознавчих Студій в Австралії;

110 років від дня народження Данила Георгійовича Нарбута (1916–1998), українського художника театру, живописця, портретиста;

90 років від дня народження Володимира Івановича Бондаря (1936–2021), українського вченого в галузі дидактики та вищої педагогічної освіти, засновника наукової школи з проблем дидактики вищої і середньої школи;

90 років від дня народження Алана Гігера (1936), американського фізика, хіміка, лауреата Нобелівської премії в галузі хімії (2000);

70 років від дня народження Євгена Казимировича Нахліка (1956), українського літературознавця, критика, славіста, компаративіста. Публікації Є. Нахліка сприяли поверненню до сучасної української культури багатьох несправедливо забутих, замовчуваних та заборонених письменницьких постатей;

60 років від дня народження Юрія Миколайовича Кота (1966), українського піаніста, педагога.

Ще цього дня:

1918 - У будинку Педагогічного музею Малою Радою затверджено IV Універсал, що проголошує Україну незалежною державою;

1919 - Директорія УНР проголошує Акт злуки УНР та ЗУНР. ЗУНР перетворено в Західні Області УНР;

1992 - Канадка українського походження Роберта Боднар, завдяки участі в програмі Space Shuttle, стає першою канадкою та першим неврологом у космосі;

1992 - Філіппіни визнають незалежність України;

1992 - Україна встановлює дипломатичні відносини з Іраном;

1992 - 22-23 січня відбувається І Всесвітній конгрес українців;

2010 - Віктор Ющенко підписує Указ про присвоєння провідникові ОУН Степанові Бандері звання Героя України;

2014 рік – Перші загиблі на Майдані у Києві.

Церковне свято:

День пам’яті апостола Тимофія

Він входить до переліку апостолів від 70-ти. Був учнем апостола Павла та першим єпископом на Ефесі. Тимофій вважається одним з найвідданіших та найвірніших послідовників Ісуса Христа. Все своє життя він проповідував християнство. Єпископом був 15 років. Саме він був поруч із Павлом в останні хвилини його життя. За проповіді його схопили язичники і забили камінням до смерті.

Іменини:

Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Анастасія

З прикмет цього дня:

Снігопад прогнозує, що влітку буде великий урожай; сильний мороз, але віконниці спітніли – чекайте на потепління; опівдні вийшло сонце – весна прийде рано; заметіль мете – буде продовжуватися ще тиждень.