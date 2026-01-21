ЦВК пропонує 6-місячний підготовчий період після припинення воєнного стану перед початком виборочого процесу

Центральна виборча комісія (ЦВК) пропонує встановити 6-місячний термін підготовчого періоду після припинення воєнного стану та перед початком виборчого процесу, повідомив голова Комісії Олег Діденко.

Водночас, як повідомляється на сайті в середу, строки виборчого процесу лишаються незмінними – 90 днів для виборів президента України та 60 днів для виборів народних депутатів України.

"Підготовчий період потрібен, зокрема, для оцінки можливості проведення виборів на окремих територіях, аналізу готовності виборчої інфраструктури з урахуванням наслідків війни, проведення МЗС аналізу й розрахунків витрат щодо утворення додаткових закордонних виборчих дільниць, забезпечення взаємодії реєстрів з метою уточнення інформації про виборців, реалізації інших заходів ЦВК", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, пропонується подальша лібералізація процедур зміни виборчої адреси та місця голосування.

Комісія пропонує закріпити на законодавчому рівні норму, що на території Російської Федерації та Республіки Білорусь вибори не організовуються і не проводяться, хоча українські виборці звідти зможуть проголосувати у сусідніх безпечних державах.

Окремо наголошується на необхідності забезпечення ефективних інструментів протидії іноземному втручанню та напрацюванню протоколів безпеки під час виборів.