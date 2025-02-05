Інтерфакс-Україна
Події
18:36 05.02.2025

На сайті ЦВК відновили доступ до інформації про вибори - "Рух Чесно"

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На сайті ЦВК відновили доступ до інформації про вибори - "Рух Чесно"

На сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК) у січні 2025 року вперше з початку повномасштабного вторгнення відновили доступ до інформації про вибори, повідомляє "Рух Чесно".

"До відновлення дані про балотування можна було переглянути лише у разі їх архівування. Крім того, не всі сторінки зберігали у Web-архіві. Тривалий час закриті дані ускладнювали пошук інформації про кандидатів, партії та результати голосування. Наразі на сайті ЦВК можна переглянути як інформацію про вибори народних депутатів, президентів України за різні роки, так і результати місцевих виборів", - йдеться у повідомленні на сайті в середу.

За словами заступника голови ЦВК Сергія Дубовика, після початку повномасштабного вторгнення на сайті ЦВК закрили доступ до інформації про виборчі компанії, зокрема про склади виборчих комісій і обраних депутатів через безпекові питання. Наразі доступ до вебсайту ЦВК відновили в повному обсязі.

Зазначається, що тоді ж ЦВК закрила доступ до Державного реєстру виборців аби убезпечити персональні дані виборців. Наразі відновлення роботи Державного реєстру виборців проходить в кілька етапів. Вже працює система періодичного поновлення даних про виборців.

Теги: #цвк_вибори

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