Розгляд апеляцій на запобіжний захід Тимошенко призначено на 26 січня – АП ВАКС

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) 26 січня розгляне апеляції сторони прокуратури та захисту на ухвалу щодо обрання запобіжного заходу керівниці фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, повідомляє АП ВАКС.

"Розгляд апеляційних скарг прокурора та сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 16.01.2026, якою до народної депутатки, керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України, застосовано запобіжний захід, призначено на 26 січня 2026 року о 12:50 за адресою: м. Київ, провулок Хрестовий, 4", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі АП ВАКС в четвер.

Як повідомлялося, 16 січня ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов'язки.

Тимошенко зазначала, що не просила своїх однопартійців збирати кошти в 33 млн грн на заставу для неї, але вони це роблять, щоб запобігти її арешту.

14 січня НАБУ і САП повідомили керівниці депутатської фракції про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. За даними слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Сама Тимошенко звинувачення відкидає і заявила про політичне замовлення проти неї.

21 січня ВАКС не арештував кошти на рахунках лідера фракції "Батьківщина", але наклав арешт на майно, вилучене під час обшуку та арештував майно чоловіка Тимошенко.