Інтерфакс-Україна
Події
12:21 19.01.2026

Адвокат, викритий на підбурюванні до підкупу прокурора Офісу генпрокурора, отримав 4,5 років тюрми – САП

2 хв читати
Адвокат, викритий на підбурюванні до підкупу прокурора Офісу генпрокурора, отримав 4,5 років тюрми – САП

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав адвоката винним у підбурюванні до підкупу прокурора Офісу генпрокурора та призначив покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі.

"19 січня 2026 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким адвоката визнано винуватим у підбурюванні до обіцянки надати неправомірну вигоду службовій особі, яка займає відповідальне становище, а саме прокурору Офісу Генерального прокурора, за вчинення ним дій у кримінальному провадженні в інтересах громадянки", - йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в телеграм-каналі в понеділок.

Згідно з повідомленням, вироком суду адвоката визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України, та призначено покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займатись адвокатською діяльністю строком на три роки, з конфіскацією всього майна.

Обвинуваченого взяли під варту в залі суду.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

В антикорупційній прокуратурі нагадують, що адвокат підбурив громадянку до обіцянки надати $5 тис. неправомірної вигоди прокурору за вчинення ним дій у кримінальному провадженні, зокрема за звернення до суду з клопотанням про її звільнення від відповідальності за кримінальне правопорушення.

"Щоб приховати злочин адвокат наполягав на укладенні договору між ним та цією громадянкою, за умовами якого ці кошти мали стати оплатою його адвокатських послуг", - зазначається в повідомленні.

Розслідування цих фактів НАБУ і САП розпочали за заявою громадянки, у якої адвокат вимагав кошти.

Теги: #сап #вакс #офіс_генпрокурора #підкуп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:16 19.01.2026
ВАКС розглядає арешт майна лідера "Батьківщини" Тимошенко

ВАКС розглядає арешт майна лідера "Батьківщини" Тимошенко

15:40 16.01.2026
Якщо апеляція не змінить рішення, буду звертатися до друзів і колег щодо застави - Тимошенко

Якщо апеляція не змінить рішення, буду звертатися до друзів і колег щодо застави - Тимошенко

14:32 16.01.2026
Тимошенко оскаржуватиме рішення суду, якщо буде застосована застава

Тимошенко оскаржуватиме рішення суду, якщо буде застосована застава

14:02 16.01.2026
Захист Тимошенко просив про допит нардепа Копитіна, суд відмовив

Захист Тимошенко просив про допит нардепа Копитіна, суд відмовив

23:11 13.01.2026
НАБУ й САП викрили керівника депутатської фракції ВР на спробі підкупу народних депутатів

НАБУ й САП викрили керівника депутатської фракції ВР на спробі підкупу народних депутатів

22:52 13.01.2026
НАБУ й САП викрили керівника депутатської фракції ВР на спробі підкупу народних депутатів

НАБУ й САП викрили керівника депутатської фракції ВР на спробі підкупу народних депутатів

15:15 13.01.2026
Суд продовжив арешт Шуфричу з можливістю внесення застави в 33 млн грн

Суд продовжив арешт Шуфричу з можливістю внесення застави в 33 млн грн

14:34 07.01.2026
САП: завершено слідство щодо голови райсуду Волинської області, викритого на підбурюванні до надання хабаря

САП: завершено слідство щодо голови райсуду Волинської області, викритого на підбурюванні до надання хабаря

15:29 01.01.2026
САП вимагає визнати необґрунтованим актив одеського митника вартістю понад 2,7 млн грн

САП вимагає визнати необґрунтованим актив одеського митника вартістю понад 2,7 млн грн

10:54 31.12.2025
НАБУ: завершено слідство стосовно колишнього віцепрем’єр-міністра у справі про корупцію в Мінрегіоні

НАБУ: завершено слідство стосовно колишнього віцепрем’єр-міністра у справі про корупцію в Мінрегіоні

ВАЖЛИВЕ

Знеструмлено споживачів у п'яти областях після атак, у кількох регіонах діють аварійні відключення – Міненерго

Сирський після виїзду на покровський напрямок: противник намагається нарощувати тиск, ЗСУ тримає стрій

Зеленський: У нас є дані щодо об’єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів

Зеленський: Основна мішень для РФ - українська енергетика, в ремонтних бригадах зараз задіяно майже 58 тисяч працівників

На Київщині екстренні відключення світла - ДТЕК

ОСТАННЄ

"Тепло з Польщі для Києва": за 4 дні зібрано вже понад $830 тис

Морози в Україні найближчими днями дещо вщухнуть

Кадрові рішення в НВМК не потребують окремого погодження з Мінветеранів – держустанова

Sigma+ завершила аудит трьох ЖК компанії bUd development у межах програми відновлення

Генсек НАТО, лідери Нідерландів, Фінляндії, Хорватії та Латвії візьмуть участь у Українському сніданку у Давосі

Майже 1,5 тис. карток благодійника УЧХ "Charity" видано у 2025 році

Просування окупантів на минулому тижні пришвидшилось за рахунок Гуляйполя та Сіверська – DeepState

Очільники МЗС України та Філіппін домовились про участь Києва у ключових заходах АСЕАН у 2026р.

Петиція щодо контролю за шумом генераторів в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

Затримано чоловіка, який шантажував українську співачку Олену Тополю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА