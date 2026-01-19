Адвокат, викритий на підбурюванні до підкупу прокурора Офісу генпрокурора, отримав 4,5 років тюрми – САП

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав адвоката винним у підбурюванні до підкупу прокурора Офісу генпрокурора та призначив покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі.

"19 січня 2026 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким адвоката визнано винуватим у підбурюванні до обіцянки надати неправомірну вигоду службовій особі, яка займає відповідальне становище, а саме прокурору Офісу Генерального прокурора, за вчинення ним дій у кримінальному провадженні в інтересах громадянки", - йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в телеграм-каналі в понеділок.

Згідно з повідомленням, вироком суду адвоката визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України, та призначено покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займатись адвокатською діяльністю строком на три роки, з конфіскацією всього майна.

Обвинуваченого взяли під варту в залі суду.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

В антикорупційній прокуратурі нагадують, що адвокат підбурив громадянку до обіцянки надати $5 тис. неправомірної вигоди прокурору за вчинення ним дій у кримінальному провадженні, зокрема за звернення до суду з клопотанням про її звільнення від відповідальності за кримінальне правопорушення.

"Щоб приховати злочин адвокат наполягав на укладенні договору між ним та цією громадянкою, за умовами якого ці кошти мали стати оплатою його адвокатських послуг", - зазначається в повідомленні.

Розслідування цих фактів НАБУ і САП розпочали за заявою громадянки, у якої адвокат вимагав кошти.