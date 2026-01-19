Суд залишив без руху позовну заяву дружина Чернишова про поділ майна подружжя

Фото: http://bank.gov.ua/

Печерський районний суд міста Києва залишив без руху позовну заяву дружина колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова Світлани про поділ майна подружжя.

Зокрема, Світлана Чернишова 21 жовтня 2025 року подала до Печерського райсуду позов про поділ майна подружжя.

Згідно з ухвалою, яка оприлюднена у Єдиному державному реєстрі судових рішень, дружина просила виділити їй у власність одну з квартир у Києві, а чоловіку залишити іншу квартиру в Нікополі та автомобіль марки Toyota Land Cruiser 200.

"На думку позивача, такий поділ є рівноцінним, справедливим та відповідає нормам чинного законодавства, передача відповідачу квартири в місті Нікополі Дніпропетровської області та автомобіля компенсує різницю у вартості, створить баланс інтересів обох сторін, такий поділ є єдиним доцільним варіантом поділу майна подружжя, не змінить звичайний спосіб життя жодної зі сторін і не створить незручностей та відповідає інтересам дітей, оскільки спірна квартира в Києві є одним із місць проживання позивача та трьох дітей", - йдеться в ухвалі.

Крім іншого, дружина просила визнати за нею право власності на грошові кошти, які знаходяться на 21 банківському рахунку та на цінні папери в кількості 4 812 штук загальною номінальною вартістю 4 812 000 грн.

"Крім того, в прохальній частині позовної заяви зазначена вимога про визнання власністю позивача грошових коштів, які вилучені під час обшуку детективами Національного антикорупційного бюро України у кримінальному провадженні, грошові кошти, які внесені на рахунок Вищого антикорупційного суду у кримінальному проваджені як альтернативний запобіжний захід у вигляді застави та грошових коштів в розмірі 10 млн грн, що перебувають на депозитному рахунку Вищого антикорупційного суду, які були внесені, на підставі платіжної інструкції від 30.06.2025", - значиться в документі.

Згідно з декларацією Чернишова за 2024 рік, колишній віцепрем'єр володіє квартирою (208,7 кв. м) у Києві, дружина володіє квартирою (45,9 кв. м) у Нікополі Дніпропетровської області, трьома квартирами (42, 41,9 і 47,1 кв. м) у Києві, а також житловий будинок (939,1 кв. м) у Київській області і автомобілем Toyota Land Cruiser 2020 року випуску.

По результатам розгляду справи, суд у кінці 2025 року вирішив залишити позовну заяву без руху.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 10 листопада 2025 року повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору.

14 листопада НАБУ та САП вручили колишньому віцепрем’єр-міністру Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів так званої "пральні" - місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Зокрема, цей об’єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, викритої НАБУ та САП напередодні. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою. Діяння кваліфіковане за ст. 368-5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексі України.

18 листопада ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 51,6 млн грн. 19 листопада застава була внесена. Пізніше ексвіцепрем’єр оскаржив рішення щодо запобіжного заходу, але Апеляційна палата ВАКС залишила його в силі.

23 червня НАБУ і САП повідомили Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Зокрема, його дії на колишній посаді міністра розвитку громад та територій кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу. До реалізації схеми залучили Чернишова, коли той обіймав посаду міністра, його радника, тодішнього держсекретаря міністерства та директорку державного підприємства. Правоохоронці вважають, що міністр створив умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов’язання, а директорка держпідприємства у незаконний спосіб уклала з потрібною будівельною компанією інвестиційні договори. Згідно з ними, забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, який накладено за клопотанням НАБУ і САП.

27 червня ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн, задовольнивши клопотання частково, зокрема, відмовивши у носінні електронного засобу контролю (браслету). За рішенням суду, на підозрюваного покладено такі обов’язки: прибувати за кожним викликом детектива, прокурора або суду, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи, не відлучатися з території України без дозволу слідчого, прокурору або суду. 2 липня за Чернишова було внесено заставу в повному обсязі.