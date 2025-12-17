Процесуальні обов’язки Чернишову продовжено на два місяці

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) на засіданні у середу продовжив колишньому віцепрем’єр-міністру України строк дії процесуальних обов’язків на два місяці, але в межах строку досудового розслідування, повідомляється в телеграм-каналі ВАКС без уточнення імені ексвіцепрем’єра.

У той же час перелік процесуальних обов’язків вказує на колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова, підозрюваного у незаконному збагаченні, якому ВАКС 18 листопада 2025 року обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави. Після цього заставу було внесено.

"Підозрюваний зобов’язаний: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; не відлучатися з території України без дозволу слідчого, прокурора або суду; утриматись від спілкування із особами, вказаними в ухвалі суду. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає", - йдеться в повідомленні ВАКС.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 10 листопада 2025 року повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору.

14 листопада НАБУ та САП вручили колишньому віцепрем’єр-міністру Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів так званої "пральні" - місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Зокрема, цей об’єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, викритої НАБУ та САП напередодні. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою. Діяння кваліфіковане за ст. 368-5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексі України.

18 листопада ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 51,6 млн грн. 19 листопада застава була внесена. Пізніше ексвіцепрем’єр оскаржив рішення щодо запобіжного заходу, але Апеляційна палата ВАКС залишила його в силі.

Після внесення застави на Чернишова покладено такі обов’язки: прибувати до правоохоронців і суду за першою вимогою; не відлучатися з Київської області без дозволу детективів, прокурорів і суду; повідомляти про зміну місця проживання; утримуватися від спілкування з Тимуром Міндічем, Олександром Цукерманом та іншими фігурантами даного розслідування; здати на зберігання всі закордонні і внутрішні паспорти; носити електронний браслет. Ці зобов’язання діятимуть два місяці з часу виходу з-під варти у разі внесення застави.