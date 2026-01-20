ВАКС засудив Януковича до 15 років заочно за заволодіння угіддями Сухолуччя

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винним колишнього президента України Віктора Януковича у заволодінні землями Сухолуччя на Київщині і призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

"20 січня 2026 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишньому президенту України. Вироком суду експрезидента визнано винуватим у заволодінні земельною ділянкою лісового фонду на території Сухолуцької сільради на Київщині площею 17,5 га та орієнтовною вартістю понад 22 млн грн, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі…", - йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в телеграм-каналі у вівторок.

Згідно з повідомленням, спільника колишнього президента визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Разом із тим суд звільнив особу від відбування покарання на підставі закінчення строків притягнення до відповідальності.

"Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку", - уточнюють в САП.

В антикорупційній прокуратурі нагадують, що у 2007 році колишній президент (на момент вчинення злочину – прем’єр-міністр) з метою заволодіння державним майном, а саме земельною ділянкою лісового фонду Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області, ініціював ухвалення низки рішень, що призвели до вибуття із державної власності вищевказаної землі.

"Для реалізації злочинної схеми спільники колишнього президента залучали своїх наближених осіб, які звертались до Київської облдержадміністрації із заявами про виділення їм земельних ділянок площею до 1 га, а згодом - про зміну їх цільового призначення, що в подальшому дозволяло безперешкодно передати землю фірмі, підконтрольній колишньому президенту", - уточнюється в повідомленні.

Згодом, у 2009-2011 роках, на цій ділянці було збудовано готельно-ресторанний комплекс, який використовувався експрезидентом для особистих потреб.

Розслідування цих фактів розпочато у 2014 році. До листопада 2019 року справу розслідував Департамент спецрозслідувань ГПУ. Потім справу передали до САП та НАБУ.

"Зважаючи на те, що всі обвинувачені перебувають у розшуку, щодо них здійснювалось спеціальне судове провадження (in absentia)", - зазначають в САП.