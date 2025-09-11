Інтерфакс-Україна
Події
11:04 11.09.2025

Суд відхилив апеляцію Януковича про скасування накладених на нього санкцій ЄС

Загальний суд Європейського Союзу відмовив у задоволенні позову колишнього президента України Віктора Януковича, який оскаржував рішення Ради ЄС про накладення на нього санкцій.

Янукович стверджував, що Рада "не мала достатніх доказів" для внесення його до санкційних списків та посилалася на "неперевірені матеріали". Втім, суд визнав, що Рада мала належні підстави для запровадження санкцій.

У рішенні Суду ЄС зазначається, що Віктор Янукович відповідальний за дії та політику, які становили загрозу територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України, зокрема за підтримку російського втручання. Суд підкреслює особливу серйозність його дій у 2012–2014 роках: прохання про військове вторгнення Росії в Україну, підтримку проросійських політиків та добровільне послаблення обороноздатності держави, що сприяло дестабілізації. Крім того, враховано його нещодавню участь у плані Кремля щодо усунення чинного президента України на початку березня 2022 року.

Вперше санкції на експрезидента були накладені у 2014 році. Його активи були заморожені, а в’їзд до країн-членів ЄС заборонено. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, санкції розширили.

У січні 2019 року Януковича засуджено за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України) та призначено 13 років позбавлення волі. У квітні 2025 року Януковича визнано винним в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 КК України) та засуджено до 15 років позбавлення волі.

Теги: #янукович #суд_єс #відхилення #апеляція

