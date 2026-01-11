Інтерфакс-Україна
08:40 11.01.2026

ППО знищила 125 з 154 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 18 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

Протиповітряна оборона ліквідувала 125 з 154 ударних ворожих безпілотників, проте зафіксовано влучання 22 БпЛА на 18 локаціях та падіння уламків на двох, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 125 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - вказано в повідомленні командування.

Як зазначається, в ніч на 11 січня (з 18:30 10 січня) противник атакував 154 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 110 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

 

