23:43 31.01.2026

Радник міністра оборони повідомив про обмеження функціонування мережі Starlink в Україні

(розширена, додано текст після 6 абзацу)

Київ. 31 січня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що на прохання міністерства компанія SpaceX вжила заходів з обмеження функціонування систем Starlink в Україні з метою перешкодити атакам російських ударних БпЛА. Про це Бескрестнов розповів у соцмережі Facebook у суботу.

"Багато користувачів системи супутникового зв'язку Старлінк в Україні вже спостерігають перші контрзаходи, які СпейсХ вжив на прохання Міністерства оборони України. Я не можу публічно озвучувати все, що вже зроблено, робиться і буде зроблено, але всі ці дії спрямовані на одну мету: Захист жителів нашої країни (як військових, так і цивільних) і наших об'єктів інфраструктури від загрози з боку ударних БПЛА противника", - написав Бескрестнов у Facebook.

Він наголосив, що ці рішення є тимчасовими і "будуть замінені глобальним, продуманим рішенням, на яке нам знадобиться час".

Окрім того радник міністра озвучив проблему зі збором інформації про користувачів мережі Starlink в Збройних Силах.

"Не приховую, такі спроби вже були, але багато солдатів, які використовують волонтерські Старлінкі та особисті Старлінкі, не хотіли подавати інформацію командуванню. Раптом командир забере, або новий не дасть, або ще щось. Ми обов'язково придумаємо спосіб, як зібрати інформацію по Армії, так щоб солдати довірили нам цю інформацію", - зазначив Бескрестнов.

За його словами компанія SpaceX "залучена до процесу і допомагає фахівцям Міністерства оборони".

Тим часом ресурс Clash Report оприлюднив деякі подробиці застосованих SpaceX заходів.

" Starlink запровадила обмеження швидкості (близько 75–90 км/год), щоб зупинити роботу своїх терміналів на дронах, які швидко рухаються. Наразі це стосується як російських, так і українських БПЛА. Повідомляється, що Україна створює білий список, тому працюватимуть лише схвалені українські термінали, що блокує використання російських дронів. Якщо це не вдасться обійти, російські ударні дрони на базі Starlink можуть зникнути", - повідомив Clash Report у Телеграмі.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1C9vdJRDTA/

https://t.me/ClashReport/69681

