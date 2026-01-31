Водопостачання у Києві після системної аварії енергомереж відновлено – Кличко

Столичний голова Віталій Кличко повідомив про поновлення водопостачання у Києві, яке було припинене внаслідок системної аварії енергомереж у суботу.

"У всіх районах столиці відновили водопостачання. Без тепла ще залишаються близько 2600 будинків. Комунальники й енергетики працюють цілодобово, щоб відновити опалення в оселях киян", - написав Кличко у власному Телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/6113