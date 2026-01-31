Інтерфакс-Україна
Події
19:31 31.01.2026

Сибіга обговорив із колегою із Ліхтенштейну потреби енергетичної системи України

1 хв читати
Сибіга обговорив із колегою із Ліхтенштейну потреби енергетичної системи України
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову із міністеркою закордонних справ Ліхтенштейну Сабіною Монауні, під час якої обговорили розвиток мирних переговорів та нагальні потреби енергетичної системи України, а також запросив її відвідати Україну.

"Я мав хорошу розмову з моєю колегою з Ліхтенштейну Сабіною Монауні. Ми обговорили розвиток мирних переговорів та нагальні потреби енергетичної системи України. Ми також приділили особливу увагу подальшому санкційному тиску на Росію та спільним міжнародним зусиллям з метою притягнення її до відповідальності. Я ціную принципову та послідовну підтримку України з боку Ліхтенштейну з самого початку російської агресії. Я також запросив свою колегу відвідати Україну", - написав він у соцмережі Х.

 

Теги: #ліхтенштейн #мзс

