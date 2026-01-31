Сибіга обговорив із колегою із Ліхтенштейну потреби енергетичної системи України
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову із міністеркою закордонних справ Ліхтенштейну Сабіною Монауні, під час якої обговорили розвиток мирних переговорів та нагальні потреби енергетичної системи України, а також запросив її відвідати Україну.
"Я мав хорошу розмову з моєю колегою з Ліхтенштейну Сабіною Монауні. Ми обговорили розвиток мирних переговорів та нагальні потреби енергетичної системи України. Ми також приділили особливу увагу подальшому санкційному тиску на Росію та спільним міжнародним зусиллям з метою притягнення її до відповідальності. Я ціную принципову та послідовну підтримку України з боку Ліхтенштейну з самого початку російської агресії. Я також запросив свою колегу відвідати Україну", - написав він у соцмережі Х.