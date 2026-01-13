Інтерфакс-Україна
19:13 13.01.2026

Масові протести свідчать про прагнення народу Ірану до свободи, гідності та кращого майбутнього – заява МЗС

Міністерство закордонних справ України засудило репресії влади Ірану проти народу і закликало її відмовитися від силових методів, а міжнародну спільноту - посилити політико-дипломатичний та інші види тиску на Іран.

"Україна уважно стежить за розвитком подій в Ірані та масовими протестами, які свідчать про прагнення іранського народу до свободи, гідності та кращого майбутнього", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС у вівторок.

У відомстві зазначили, що режими, які ігнорують потреби та страждання своїх громадян, "неминуче несуть політичну, правову та моральну відповідальність за свої дії".

"Рішуче засуджуємо репресії влади Ірану проти власного народу, безпрецедентне зростання кількості загиблих і постраждалих серед учасників протестних акцій. Це грубе порушення фундаментальних прав і свобод людини. Застосування насильства та жорстокі методи придушення протестів підривають основоположні принципи демократії та верховенства права. Закликаємо владу Ірану відмовитися від силових методів, поважати право громадян на свободу мирних зібрань і свободу слова, виконати законні вимоги власного народу", - йдеться в заяві.

В МЗС наголосили, що насильство проти беззахисних мітингувальників має бути негайно припинене.

"Повторюємо заклик до міжнародної спільноти посилити політико-дипломатичний та інші види тиску на Тегеран у відповідь на насильство та утиски", - резюмується в заяві.

Як повідомлялося, дії силових структур Ірану проти загальнонаціональних протестів призвели до загибелі, щонайменше, 538 людей, ще більше осіб вважаються загиблими, а понад 10 тис. були затримані за останні два тижні. Серед загиблих 490 були протестувальниками, а 48 – членами силових структур. Через обмеження доступу до інтернету та телефонного зв’язку оцінити масштаби протестів з-за кордону стало складніше, а уряд Ірану не надає офіційних даних щодо жертв.

Пізніше редакційна колегія Iran International повідомила про те що в ході придушення протестів протягом двох ночей поспіль, у четвер та п'ятницю, 8 та 9 січня, було вбито щонайменше 12 тисяч людей. За отриманою інформацією, вбиті були в основному розстріляні силами Корпусу ісламської революційної гвардії та Басідж. Це вбивство було повністю організованим, а не результатом "спорадичних" і "непланових" зіткнень.

10 січня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав іранську владу утриматися від насильства проти протестувальників своєї країни. Керівники Франції, Німеччини та Великої Британії у спільній заяві також засудили вбивства маніфестантів в Ірані та закликали владу країни до стриманості. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила повну підтримку протестувальникам у Ірані та засудила їхнє придушення іранською владою, а президент США Дональд Трамп заявив про готовність допомогти Ірану в його прагненні до свободи. 11 січня сенатор США Ліндсі Грем заявив, що "довга ніч" для іранців скоро завершиться, а допомога їм вже в дорозі.

12 січня Трамп заявив, що призупинив дипломатичні відносини з Тегераном на тлі придушення антиурядових протестів, закликав протестувальників продовжувати боротьбу та захоплювати урядові установи. Він також оголосив про введення тарифів у розмірі 25% щодо країн, які співпрацюють з Тегераном.

 

Теги: #іран #протести #мзс

