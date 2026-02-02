Інтерфакс-Україна
Політика
17:24 02.02.2026

Зеленський обговорив із фон дер Ляєн роботу над документами щодо гарантій безпеки та плану відновлення

1 хв читати
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський обговорив по телефону з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн енергетичну підтримку України, а також дипломатичну роботу.

"Обговорили також дипломатичну роботу й роботу над документами щодо гарантій безпеки та плану відновлення. Домовилися, що наші команди тісніше працюватимуть разом, щоб забезпечити чіткість і повне розуміння майбутніх рішень", - написав Зеленський у Телеграм-каналі у понеділок.

Урсула фон дер Ляєн також поінформувала про фіналізацію 20-го пакета санкцій проти Росії.

"Бачимо, що вже відбувається з російською економікою і що може бути далі, якщо тиск спрацює правильно. Працюємо в цьому напрямі, мають бути важливі кроки", - зазначив Зеленський.

 

Теги: #урсула_ляєн #зеленський

